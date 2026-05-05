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Oceania Cruises supprime les frais non commissionnables pour mieux rémunérer les agences

A partir de la saison 2028


Oceania Cruises, la compagnie de luxe du groupe Norwegian Cruise Line Holdings, a annoncé la suppression des frais non commissionnables (NCF) sur toutes ses nouvelles croisières, à commencer par les itinéraires été 2028, hiver 2028/2029 ainsi que les Tours du Monde 2028/2029.


Rédigé par le Mercredi 6 Mai 2026 à 12:31

Oceania Cruises a récemment confirmé la commande d’un cinquième navire de la classe Sonata - DepositPhotos.com, portosabbia
Oceania Cruises a récemment confirmé la commande d’un cinquième navire de la classe Sonata - DepositPhotos.com, portosabbia
Exotismes
Oceania Cruises annonce un changement de modèle commercial à partir des saisons 2028.

Concrètement, les commissions des agences seront désormais calculées sur l’intégralité du prix de la croisière.

Jusqu’à présent, comme chez de nombreux armateurs, une partie du tarif échappait au calcul des commissions via ces fameux "non-commissionable fees".

Pour les vendeurs, l’impact est loin d’être anodin : à prix client inchangé, le potentiel de rémunération augmente mécaniquement sur chaque dossier.

"Les conseillers voyages sont au cœur de la stratégie de croissance d’Oceania Cruises, aujourd’hui comme sur le long terme", affirme Nathan Hickman, directeur commercial d’Oceania Cruises.

Une phase d’expansion pour Oceania Cruises

Autres articles
"La suppression des frais non commissionnables augmente le potentiel de revenu des conseillers voyages sur chaque réservation et illustre notre ambition de construire le modèle commercial le plus centré sur les agents de voyages dans le secteur des croisières de luxe".

Cette annonce intervient dans un contexte de développement pour la compagnie.

Oceania Cruises a récemment confirmé la commande d’un cinquième navire de la classe Sonata, symbole de ses ambitions sur le marché de la croisière haut de gamme.

À mesure que sa flotte s’étoffe et que la demande continue de progresser sur le segment luxe, la compagnie affirme vouloir renforcer ses investissements auprès des agences de voyages, qui demeurent son principal canal de distribution.

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Tags : croisieres, oceania cruises
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