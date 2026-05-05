Oceania Cruises supprime les frais non commissionnables pour mieux rémunérer les agences

La suppression des frais non commissionnables augmente le potentiel de revenu des conseillers voyages sur chaque réservation et illustre notre ambition de construire le modèle commercial le plus centré sur les agents de voyages dans le secteur des croisières de luxe".

Cette annonce intervient dans un contexte deOceania Cruises a récemment confirmé la commande d’un cinquième navire de la classe Sonata , symbole de ses ambitions sur le marché de la croisière haut de gamme.À mesure que sa flotte s’étoffe et que la demande continue de progresser sur le segment luxe, la compagnie affirme vouloir renforcer ses investissements