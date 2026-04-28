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Martinique : une saison croisière solide, 2026-2027 déjà annoncée "exceptionnelle"

Plus de 568 000 passagers accueillis


La saison de croisière 2025-2026 s’achève sur un bilan positif en Martinique. Portée par une fréquentation en hausse et des retombées économiques confirmées, la destination anticipe déjà une année 2026-2027 de grande ampleur.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 07:32

Fort-de-France et la Martinique profitent de l'engouement des compagnies de croisières pour la destination @Depositphotos.com Auteur chromoprisme
Fort-de-France et la Martinique profitent de l'engouement des compagnies de croisières pour la destination @Depositphotos.com Auteur chromoprisme
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Clap de fin de fin pour la saison des croisières 2025-2026 en Martinique. Les 2 dernières escales se sont déroulées à Fort -de-France le vendredi 24 avril 2026 avec la venue du RCCL Vision of The Sea (1.969 passagers), accueilli par des élèves qui ont assuré des prestations de danse traditionnelle et du Princess Cruises Caribbean Princess (3.112 passagers).


Cette saison, selon le Comité martiniquais du tourisme (CMT), a totalisé 568 348 passagers, contre 469 432 un an plus tôt, une saison déjà record.


Un niveau de fréquentation qui “confirme l’attractivité croissante de la destination”, selon le CMT, avec une activité soutenue tout au long de la saison.


Entre octobre 2025 et mars 2026, 234 escales ont été enregistrées, contre 208 la saison précédente. L’activité de tête de ligne atteint 151 615 passagers, dont près de 60 % de Martiniquais, signe d’un ancrage local renforcé.

Une clientèle dominée par les Européens

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Autre indicateur clé : plus de 83 000 excursions ont été réservées à bord, avec un taux de conversion compris entre 18 % et 24 %. Une performance qui traduit l’intérêt des passagers pour l’offre terrestre et bénéficie directement aux acteurs locaux.


La destination attire une clientèle variée, dominée par les Européens (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni), mais aussi par les marchés nord-américains, notamment les États-Unis et le Canada.


Pour le CMT, cette diversité “renforce l’image de la Martinique comme une escale incontournable” dans les itinéraires caribéens.

Une présence remarquée au Seatrade de Miami

Présente début avril au salon Seatrade Cruise Global, la délégation martiniquaise a recueilli des retours globalement favorables des compagnies, avec des notes comprises entre 7 et 8 sur 10 sur l’attractivité et la satisfaction passagers.


Avec l'appui du Grand Port Maritime de la Martinique, la destination a pu présentér à ses interlocuteurs les évolutions de la destination : infrastructures d’accueil améliorées et modernisés, mise en place de signalétiques directionnelles sur les sites d’accueil des navires vers les commerçants, entretien des ieux emblématiques, formation continue et professionnalisation des acteurs, digitalisation de l’information, commercialisation de produits innovants...



32 escales prévues à Fort-de-France pour le MSC Opera en 2026-2027

La Martinique aborde la saison 2026-2027, d'ores et déjà qualifiée "d'exceptionnelle" par le CMT, avec des perspectives particulièrement solides]b, portées par une montée en puissance des escales et l’arrivée de navires emblématiques.


Près de 300 escales sont d’ores et déjà programmées, avec un fait marquant : la présence du MSC Opera du 20 novembre 2026 au 24 septembre 2027, soit 32 escales à Fort-de-France, permettant pour la première fois d’envisager une activité croisière continue tout au long de l’année.


La destination accueillera également le MSC World Europa, fleuron de la flotte MSC, à partir du 5 décembre 2026, ainsi que l’Orient Express Corinthian, attendu à Saint-Pierre pour six escales dès le 27 octobre 2026.


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Tags : croisieres, martinique
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