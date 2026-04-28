Martinique : une saison croisière solide, 2026-2027 déjà annoncée "exceptionnelle"

Autre indicateur clé : plus de 83 000 excursions ont été réservées à bord, avec un taux de conversion compris entre 18 % et 24 %. Une performance qui traduit l’intérêt des passagers pour l’offre terrestre et bénéficie directement aux acteurs locaux.





La destination attire une clientèle variée, dominée par les Européens (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni), mais aussi par les marchés nord-américains, notamment les États-Unis et le Canada.





Pour le CMT, cette diversité “renforce l’image de la Martinique comme une escale incontournable” dans les itinéraires caribéens.

