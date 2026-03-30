MSC World Europa déployé dans les Antilles françaises pour l’hiver 2026/2027

Navire de dernière génération, il est présenté par la compagnie comme l’un des plus innovants de sa flotte, avec une offre élargie en matière d’expériences à bord et d’espaces immersifs.



Ce déploiement s’inscrit également dans une logique de réorganisation globale : le MSC Seaview, qui devait assurer la saison, sera redéployé en Amérique du Sud, avec des itinéraires au Brésil et en Argentine.



Dans le même temps, MSC Croisières précise que les Grand Voyages vers et depuis le Moyen-Orient ne seront finalement pas opérés comme prévu pour cette saison. Les clients concernés par ces modifications sont actuellement contactés et accompagnés, avec des solutions incluant la modification de leur réservation ou un remboursement intégral.



La compagnie indique enfin que le MSC World Europa retrouvera le Moyen-Orient dès la saison hiver 2027/2028.