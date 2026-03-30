MSC World Europa déployé dans les Antilles françaises pour l’hiver 2026/2027

Initialement positionné au Moyen-Orient, MSC World Europa opérera désormais des itinéraires de 7 et 14 nuits au cœur des Caraïbes, avec des ports d’embarquement à Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Bridgetown (Barbade) @David Savary
MSC Croisières revoit sa stratégie pour l’hiver 2026/2027.
La compagnie annonce le déploiement de son fleuron, le MSC World Europa, dans les Antilles françaises, marquant une évolution notable de sa programmation initialement prévue au Moyen-Orient.
Le navire, qui a ouvert la World Class de MSC, opérera des itinéraires de 7 et 14 nuits au cœur des Caraïbes, avec des ports d’embarquement à Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Bridgetown (Barbade).
Les passagers pourront découvrir plusieurs escales majeures de la région, parmi lesquelles Sainte-Lucie, la Grenade, Saint-Martin, Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, la Dominique ou encore Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Initialement positionné au Moyen-Orient, le MSC World Europa change donc de zone d’exploitation pour répondre à une demande soutenue pour des croisières hivernales au soleil.
La compagnie annonce le déploiement de son fleuron, le MSC World Europa, dans les Antilles françaises, marquant une évolution notable de sa programmation initialement prévue au Moyen-Orient.
Le navire, qui a ouvert la World Class de MSC, opérera des itinéraires de 7 et 14 nuits au cœur des Caraïbes, avec des ports d’embarquement à Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Bridgetown (Barbade).
Les passagers pourront découvrir plusieurs escales majeures de la région, parmi lesquelles Sainte-Lucie, la Grenade, Saint-Martin, Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, la Dominique ou encore Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Initialement positionné au Moyen-Orient, le MSC World Europa change donc de zone d’exploitation pour répondre à une demande soutenue pour des croisières hivernales au soleil.
Un navire de dernière génération
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Navire de dernière génération, il est présenté par la compagnie comme l’un des plus innovants de sa flotte, avec une offre élargie en matière d’expériences à bord et d’espaces immersifs.
Ce déploiement s’inscrit également dans une logique de réorganisation globale : le MSC Seaview, qui devait assurer la saison, sera redéployé en Amérique du Sud, avec des itinéraires au Brésil et en Argentine.
Dans le même temps, MSC Croisières précise que les Grand Voyages vers et depuis le Moyen-Orient ne seront finalement pas opérés comme prévu pour cette saison. Les clients concernés par ces modifications sont actuellement contactés et accompagnés, avec des solutions incluant la modification de leur réservation ou un remboursement intégral.
La compagnie indique enfin que le MSC World Europa retrouvera le Moyen-Orient dès la saison hiver 2027/2028.
Ce déploiement s’inscrit également dans une logique de réorganisation globale : le MSC Seaview, qui devait assurer la saison, sera redéployé en Amérique du Sud, avec des itinéraires au Brésil et en Argentine.
Dans le même temps, MSC Croisières précise que les Grand Voyages vers et depuis le Moyen-Orient ne seront finalement pas opérés comme prévu pour cette saison. Les clients concernés par ces modifications sont actuellement contactés et accompagnés, avec des solutions incluant la modification de leur réservation ou un remboursement intégral.
La compagnie indique enfin que le MSC World Europa retrouvera le Moyen-Orient dès la saison hiver 2027/2028.