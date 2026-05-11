MSC Croisières lance un concierge virtuel alimenté par l’IA

MSC Croisières mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience client à bord. La compagnie a officialisé le lancement du “MSC Virtual Concierge”, un assistant conversationnel disponible 24h/24 et 7j/7 depuis l’application MSC for Me.
Présenté comme un “concierge de poche”, ce nouvel outil permet aux passagers de poser leurs questions en langage naturel via leur smartphone ou leur tablette, sans nécessiter de forfait Internet payant. Une connexion au Wi-Fi du navire suffit pour accéder au service partout à bord.
Le dispositif est capable de répondre à des questions liées à la croisière, d’aider à réserver un restaurant de spécialités, un soin au spa ou une excursion, mais aussi de consulter le solde du compte à bord ou suggérer des activités et divertissements adaptés aux envies des voyageurs.
Présenté comme un “concierge de poche”, ce nouvel outil permet aux passagers de poser leurs questions en langage naturel via leur smartphone ou leur tablette, sans nécessiter de forfait Internet payant. Une connexion au Wi-Fi du navire suffit pour accéder au service partout à bord.
Le dispositif est capable de répondre à des questions liées à la croisière, d’aider à réserver un restaurant de spécialités, un soin au spa ou une excursion, mais aussi de consulter le solde du compte à bord ou suggérer des activités et divertissements adaptés aux envies des voyageurs.
Plus de 90 langues disponibles
Autres articles
-
Hantavirus : les passagers débarqués, les croisières d’expédition sous le feu des projecteurs
-
Oceania Cruises supprime les frais non commissionnables pour mieux rémunérer les agences
-
Seattle lance une saison croisière record vers l’Alaska
-
Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027
-
Grands Espaces muscle son équipe BtoB après l’affrètement de l’ex-Exploris One
MSC précise que le concierge virtuel est disponible dans plus de 90 langues, dont le français. L’outil est également connecté au profil de réservation du client afin de personnaliser les réponses selon le type de cabine, les forfaits boissons ou les prestations déjà réservées.
Selon la compagnie, cette innovation ne vise pas à remplacer les équipages mais à compléter “l’hospitalité chaleureuse” à bord. MSC indique qu’un programme pilote mené avant le lancement a enregistré un taux de satisfaction de 93 %, avec plus de 170 000 passagers ayant échangé plus d’un million de messages avec l’assistant.
Gianni Onorato, CEO de MSC Croisières, explique vouloir “combiner les dernières technologies avec l’hospitalité chaleureuse des équipages” afin de permettre aux passagers de “personnaliser leur voyage comme jamais auparavant”. Déjà disponible sur une grande partie de la flotte, le service doit être déployé sur l’ensemble des navires MSC Croisières d’ici fin mai. Parmi les premiers concernés figurent notamment MSC World Europa, MSC Euribia, MSC Virtuosa, MSC Grandiosa ou encore MSC Bellissima.
Selon la compagnie, cette innovation ne vise pas à remplacer les équipages mais à compléter “l’hospitalité chaleureuse” à bord. MSC indique qu’un programme pilote mené avant le lancement a enregistré un taux de satisfaction de 93 %, avec plus de 170 000 passagers ayant échangé plus d’un million de messages avec l’assistant.
Gianni Onorato, CEO de MSC Croisières, explique vouloir “combiner les dernières technologies avec l’hospitalité chaleureuse des équipages” afin de permettre aux passagers de “personnaliser leur voyage comme jamais auparavant”. Déjà disponible sur une grande partie de la flotte, le service doit être déployé sur l’ensemble des navires MSC Croisières d’ici fin mai. Parmi les premiers concernés figurent notamment MSC World Europa, MSC Euribia, MSC Virtuosa, MSC Grandiosa ou encore MSC Bellissima.