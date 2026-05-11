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MSC Croisières lance un concierge virtuel alimenté par l’IA

Accessible depuis l’application MSC for Me


MSC Croisières accélère sur l’intelligence artificielle. La compagnie vient de dévoiler “MSC Virtual Concierge”, un assistant conversationnel intégré à son application mobile, pensé pour accompagner les passagers tout au long de leur croisière.


Rédigé par le Lundi 11 Mai 2026 à 12:40

Le concierge virtuel est disponible dans plus de 90 langues, dont le français @MSC
Le concierge virtuel est disponible dans plus de 90 langues, dont le français @MSC
Exotismes
MSC Croisières mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience client à bord. La compagnie a officialisé le lancement du “MSC Virtual Concierge”, un assistant conversationnel disponible 24h/24 et 7j/7 depuis l’application MSC for Me.

Présenté comme un “concierge de poche”, ce nouvel outil permet aux passagers de poser leurs questions en langage naturel via leur smartphone ou leur tablette, sans nécessiter de forfait Internet payant. Une connexion au Wi-Fi du navire suffit pour accéder au service partout à bord.

Le dispositif est capable de répondre à des questions liées à la croisière, d’aider à réserver un restaurant de spécialités, un soin au spa ou une excursion, mais aussi de consulter le solde du compte à bord ou suggérer des activités et divertissements adaptés aux envies des voyageurs.

Plus de 90 langues disponibles

Autres articles
MSC précise que le concierge virtuel est disponible dans plus de 90 langues, dont le français. L’outil est également connecté au profil de réservation du client afin de personnaliser les réponses selon le type de cabine, les forfaits boissons ou les prestations déjà réservées.

Selon la compagnie, cette innovation ne vise pas à remplacer les équipages mais à compléter “l’hospitalité chaleureuse” à bord. MSC indique qu’un programme pilote mené avant le lancement a enregistré un taux de satisfaction de 93 %, avec plus de 170 000 passagers ayant échangé plus d’un million de messages avec l’assistant.

Gianni Onorato, CEO de MSC Croisières, explique vouloir “combiner les dernières technologies avec l’hospitalité chaleureuse des équipages” afin de permettre aux passagers de “personnaliser leur voyage comme jamais auparavant”. Déjà disponible sur une grande partie de la flotte, le service doit être déployé sur l’ensemble des navires MSC Croisières d’ici fin mai. Parmi les premiers concernés figurent notamment MSC World Europa, MSC Euribia, MSC Virtuosa, MSC Grandiosa ou encore MSC Bellissima.

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Tags : croisieres, msc
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