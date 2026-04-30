Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027

L’humoriste Alex Vizorek fera également partie du voyage.



Cette croisière s’inscrit dans la continuité des affrètements précédents de l’Exploris One par l’opérateur qui avait déjà organisé plusieurs itinéraires à bord ces dernières années, notamment au Spitzberg, en Écosse et au Groenland.



Face à l’engouement de sa clientèle, la maison a choisi de relancer avec ce navire une programmation en Islande, initialement envisagée plus tôt.