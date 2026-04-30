Les Voyages de Sophie privatisent l’ex-Exploris One pour une croisière en 2027

Les Voyages de Sophie, agence spécialisée dans l’affrètement de bateaux, privatisent pour une croisière en Islande, en juin 2027, l’ex Exploris One, aujourd’hui Heritage Discover.
Au programme : une immersion dans les paysages emblématiques de l’île, du Cercle d’Or - Thingvellir, Geysir, Gullfoss - aux fjords et zones volcaniques.
Fidèle à son positionnement, le tour-opérateur mise sur une expérience hybride, combinant exploration et art de vivre à la française.
À bord, une programmation culturelle et scientifique (naturalistes, conférenciers) côtoiera une offre gastronomique portée par plusieurs chefs de renom, dont Michel Roth et François Adamski.
Au programme : une immersion dans les paysages emblématiques de l’île, du Cercle d’Or - Thingvellir, Geysir, Gullfoss - aux fjords et zones volcaniques.
Fidèle à son positionnement, le tour-opérateur mise sur une expérience hybride, combinant exploration et art de vivre à la française.
À bord, une programmation culturelle et scientifique (naturalistes, conférenciers) côtoiera une offre gastronomique portée par plusieurs chefs de renom, dont Michel Roth et François Adamski.
Une continuité logique pour Les Voyages de Sophie
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L’humoriste Alex Vizorek fera également partie du voyage.
Cette croisière s’inscrit dans la continuité des affrètements précédents de l’Exploris One par l’opérateur qui avait déjà organisé plusieurs itinéraires à bord ces dernières années, notamment au Spitzberg, en Écosse et au Groenland.
Face à l’engouement de sa clientèle, la maison a choisi de relancer avec ce navire une programmation en Islande, initialement envisagée plus tôt.
Cette croisière s’inscrit dans la continuité des affrètements précédents de l’Exploris One par l’opérateur qui avait déjà organisé plusieurs itinéraires à bord ces dernières années, notamment au Spitzberg, en Écosse et au Groenland.
Face à l’engouement de sa clientèle, la maison a choisi de relancer avec ce navire une programmation en Islande, initialement envisagée plus tôt.