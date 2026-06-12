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Les EDV Île-de-France vont s’envoler vers le Bénin

Les inscriptions sont ouvertes


Du 12 au 16 novembre 2026, les adhérents des Entreprises du Voyage Île-de-France découvriront le Bénin à l'occasion de leur convention annuelle. Une destination encore confidentielle sur le marché français, mais qui affiche de grandes ambitions touristiques et multiplie les investissements pour s'imposer comme une nouvelle porte d'entrée sur l'Afrique de l'Ouest.


Rédigé par le Vendredi 12 Juin 2026 à 07:53

Le Bénin mise sur cinq grands univers touristiques : l'histoire et la mémoire, la culture et la création contemporaine, les patrimoines et traditions, la nature et les activités balnéaires, ainsi que le tourisme d'affaires @LG
Le Bénin mise sur cinq grands univers touristiques : l'histoire et la mémoire, la culture et la création contemporaine, les patrimoines et traditions, la nature et les activités balnéaires, ainsi que le tourisme d'affaires @LG
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A voir les drapeaux qui ornaient la salle du cocktail des EDV Île-de-France, jeudi soir à Paris, les plus observateurs avaient déjà deviné la destination choisie pour la prochaine convention régionale.

« Nous n'avons pas choisi le Bénin, c'est le Bénin qui nous a choisis », a lancé Lionel Rabiet, président des EDV Île-de-France, devant une centaine de professionnels réunis pour l'occasion.

La convention se déroulera du 12 au 16 novembre prochains, avec le soutien de Corsair.

Un choix qui s'inscrit dans la volonté de la chambre régionale de faire découvrir à ses adhérents des destinations encore peu connues du grand public.


« Nous choisissons toujours des destinations secrètes ou cachées », a expliqué Lionel Rabiet. « Cette année, elle répond parfaitement à nos critères. Après notre voyage de repérage, le pense pouvoir dire que ce sera l'une des plus belles conventions que nous ayons organisées. »

Une destination encore confidentielle

La délégation de Bénin Tourisme, directement rattachée à la présidence de la République, a présenté aux professionnels français les nombreux atouts de la destination. - photo LG
La délégation de Bénin Tourisme, directement rattachée à la présidence de la République, a présenté aux professionnels français les nombreux atouts de la destination. - photo LG
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Situé entre le Togo et le Nigeria, le Bénin compte près de 14 millions d'habitants. Ancienne colonie française, le pays a fait du tourisme l'une de ses priorités de développement économique, avec l'ambition d'en faire à terme le deuxième pilier de son économie derrière l'agriculture.

La délégation de Bénin Tourisme, directement rattachée à la présidence de la République, a présenté aux professionnels français les nombreux atouts de la destination. Aujourd'hui, le pays accueille entre 200 000 et 300 000 visiteurs par an seulement.

« C'est moins que le nombre de touristes qui arrivent en France chaque jour », a souligné Lionel Rabiet, convaincu du potentiel encore largement inexploité de la destination.

Histoire, culture, nature et mémoire

Le Bénin mise sur cinq grands univers touristiques : l'histoire et la mémoire, la culture et la création contemporaine, les patrimoines et traditions, la nature et les activités balnéaires, ainsi que le tourisme d'affaires.

Berceau historique du vaudou, dont l'influence s'étend jusqu'aux Caraïbes, le pays abrite également la cité lacustre de Ganvié, souvent surnommée la « Venise de l'Afrique ». Le royaume du Dahomey, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à Abomey, constitue également l'un des temps forts de la découverte culturelle.

Les amateurs de nature pourront quant à eux découvrir le parc national de la Pendjari, l'une des plus importantes réserves de faune sauvage d'Afrique de l'Ouest, tandis que les plages du littoral et la scène artistique béninoise en plein essor complètent l'offre touristique.

Les inscriptions à cette convention 2026 sont désormais ouvertes. Une occasion pour les professionnels franciliens d'explorer une destination qui entend bien sortir de l'ombre et s'imposer sur la carte touristique africaine.


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Tags : Bénin, EDV Ile-de-France
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