Attractivité du secteur : "Nous devons agir sur le fond et sur la forme" Lionel Rabiet

TourMaG - Quels sont ces sujets justement ?



Lionel Rabiet : Pour moi, il y a trois thèmes centraux : l'innovation, la parité hommes / femmes et l'impact du voyage sur le réchauffement climatique. Ces trois thématiques jouent contre l'attractivité de notre profession et nous devons réagir et changer cette perception.



Sur l'innovation, notre secteur est perçu comme " stabilisé " et peu propice à l'innovation. Lorsqu'on parle de secteurs d'avenir, où il faut investir, le voyage est très rarement cité.



Et pourtant de nombreuses start-up se lancent dans le tourisme, et le voyage, elles sont notamment présentes au sein du Welcome City Lab. Laurent Queige, Directeur de la division loisirs de Paris & Co sera d'ailleurs présent lors de la convention.



Nous renvoyons également une image anachronique sur la parité homme / femme. 80% des salariés des opérateurs de voyages et de séjours sont des femmes, et pourtant lorsque nous montons dans la hiérarchie, la proportion s'inverse.



Les talents féminins de demain ont peu de modèles auxquels elles peuvent s'identifier. Il y a quelques femmes dirigeantes mais elles restent rares. Cette image qui peut même paraitre rétrograde joue sur l'attractivité. C'est un sujet que nous devons nous saisir. Christine Giraud, Président de l'association des Femmes du Tourisme sera présente pour en parler.