Au Québec, les EDV Ile-de-France plancheront sur l'attractivité de la filière "tourisme"

"physique"

Cela faisait 27 mois que les EDV Ile-de-France n'avaient pas organisé de rendez-vousavec ses adhérents et partenaires.Tous ont donc eu plaisir à se retrouver au Centre Culturel Canadien , mardi 26 avril, où Lionel Rabiet, président de la chambre régionale, a dévoilé le nom de la destination où se tiendra la prochaine convention.Les adhérents et partenaires sont donc attendus au Québec, du 15 au 19 octobre, avec le soutien d' Air Transat LVE Travel, le réceptif Super Nature et Bonjour Québec.Au programme : découverte de Québec et Montréal avec des visites exclusives, dîner dans une cabane à sucre, découverte d'un centre culturel tenu par des autochtones… De quoi revenir avec une belle idée de tout ce que peut offrir la Belle Province.