Emploi tourisme : les 8 leviers pour attirer les candidats

1. Des salaires et des avantages sociaux attrayants : on pourrait imaginer des salaires plus élevés avec des vacances payées plus longues dès la première année d’embauche par exemple.



2. Offrir le bonheur au travail



Les candidats savent qu’ils ont l’embarras du choix en termes de postes, et ce, dans tous les domaines. Ils privilégient désormais leur santé physique et mentale ainsi que leur épanouissement au travail. Afin de les attirer et de les retenir, les entreprises doivent donc veiller à ce que les nouveaux employés (tout comme ceux qui sont déjà en emploi) se sentent heureux au travail et motivés. Ces derniers doivent non seulement aimer leurs tâches, mais aussi leurs collègues de travail et leurs supérieurs !



Pour satisfaire ce besoin, les entreprises ont avantage à accorder un accueil chaleureux aux nouveaux employés ; des ateliers consolidation des liens d’équipes ; des activités sociales (4 à 5 les vendredis, sports avec l’équipe, fin de semaine dans un chalet) ; des lunchs gratuits au bureau ou au resto ; des séances payées favorisant le bien-être et la santé (spa, yoga, massages); etc.



3. Télétravail et horaires flexibles



Nous nous y sommes habitués durant le confinement, et le télétravail est définitivement là pour rester. Certains dirigeants d’entreprises croient que le télétravail complet ou hybride peut nuire à la productivité quand, dans les faits, travailler à partir depuis le domicile augmente les performances !



Permettre le télétravail n’importe quand et n’importe où (même d’un autre pays) sera maintenant la norme. Miser sur la confiance et ne pas monitorer la présence en ligne (droit au décrochage numérique) est, de plus, de rigueur.



4. Perfectionnement et formation



Les entreprises devront se concentrer davantage sur la mobilité interne et sur le perfectionnement des compétences des employés existants afin de pourvoir des postes importants. Également, des formations payées à l’interne seront de plus en plus nécessaires pour attirer les jeunes travailleurs. Des juniors ou des stagiaires deviendront vos meilleurs atouts dans quelques années !



5. Reconnaissance et avancement



Une autre tendance en recrutement pour 2022 est l’accès au même traitement pour tous en ce qui a trait à l’avancement professionnel. Les bénéfices d’ancienneté et les modèles d’autrefois pour monter les échelons sont dépassés. Les jeunes sont souvent plus performants et la qualité du travail est ce qui importe désormais. Les salaires doivent être proportionnels à cette performance, et non au nombre d’années d’ancienneté !



Offrir de la reconnaissance régulièrement, laisser place à l’initiative, donner sa chance à tous et offrir des promotions rapides liées à la qualité du travail sont donc des éléments à prioriser. Établir des plans de carrière pour chacun des employés sera également de mise en 2022.



6. Valeurs et mission d’entreprise



Les gestionnaires, cadres intermédiaires et employés désirent plus qu’un emploi qui leur fournit un salaire et une sécurité. Ils veulent ressentir que leur vie professionnelle a un sens, que leurs activités dans l’entreprise participent à une cause juste qui donne de la valeur à leur implication.



Au-delà de la performance qu’elle exige de ses équipes, votre entreprise doit inspirer ses employés au niveau humain pour que leurs motivations profondes les poussent à rester en poste.



7. Amélioration de votre image de marque



Afin de donner envie aux candidats de travailler pour votre entreprise (et favoriser leur sentiment d’appartenance), il importe que celle-ci présente une image invitante.



La refonte de votre site Internet ainsi qu’une présence active sur les réseaux sociaux (incluant une page LinkedIn attrayante et proactive) vous permettra d’attirer les meilleurs dirigeants, cadres et employés.



8. Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)



Peu d’employés veulent travailler pour une entreprise qui n’a pas de valeurs éthiques, tant au niveau humain et social qu’économique et environnemental. En 2022, les entreprises se responsabilisent et font leur part pour être des actrices de changement en ce qui a trait aux enjeux importants.



Il peut s’agir, entre autres, de créer un programme d’aide à la communauté locale ; de devenir un employeur de choix en termes de mission et de valeurs d’entreprise ; d’avoir des interactions respectueuses envers vos employés, fournisseurs et clients ; de faire un don à une organisation caritative ; etc.



L’application de la RSE doit être intégrée à vos stratégies d’opérations commerciales, et non s’effectuer en parallèle.