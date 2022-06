Emploi : faut-il aujourd’hui tout céder aux candidats ?

Et là je me dis que c’est trop ! Cette politique à court terme est dangereuse non seulement pour l’économie actuelle mais c’est aussi un mauvais message adressé aux candidats.



Les risques sont de :



- Transformer les salariés en mercenaires se vendant au plus offrant



- Fragiliser la valeur travail



- Réduire l’intérêt d’un projet et d’un épanouissement professionnel face à celui de l’argent



- Compliquer la vie de l’entreprise, surtout en cas de retournement de marché, inéluctable à terme



Je comprends qu’il soit tentant « d’acheter » les candidats afin d’accélérer le processus de recrutement. Mais si les entreprises cèdent, elles alimentent une mécanique néfaste à l’équilibre des comptes et aux investissements de demain.



Il est faux de croire que plus les rémunérations et les avantages sont élevés, plus les collaborateurs seront performants. Pire, en acceptant leurs conditions, les entreprises prennent le risque de créer des barrières à la sortie.



En effet, le candidat démotivé qui veut changer d’entreprise ne pourra pas partir facilement car il ne trouvera pas forcément le même niveau de rémunération. La conséquence est que les entreprises conserveront les collaborateurs moins performants qui, potentiellement, auront une mauvaise influence sur le niveau de motivation de leurs collègues.



L’immobilité professionnelle sera encore plus forte que celle que nous subissons actuellement. Le risque est de fonctionnarisé les salariés du privé.



En conclusion, tout d’abord je préconise de concéder seulement l’acceptable avec une vison long terme, de considérer les candidats comme des clients, de soigner le parcours candidat et surtout de valoriser les collaborateurs fidèles et loyaux déjà présents dans l’entreprise.



Ensuite, l’idéal serait de transformer les collaborateurs en ambassadeurs, de les inclure dans le processus de recrutement. Il est intéressant et utile de les inciter à ce qu’ils donnent naturellement envie aux candidats de les rejoindre. Le témoignage de pairs rassure toujours.



Enfin, concernant la rémunération, réintroduire la notion de variable sur des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs récompensant la performance individuelle et/ou collective est psychologiquement un vecteur de motivation pour attirer et fidéliser les collaborateurs. C’est aussi une manière d’évaluer leur capacité à s’engager.