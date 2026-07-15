Agences de voyages : le train devient-il plus simple à vendre que l'avion ?

« Cette évolution s’explique par la hausse des séjours en France depuis la crise sanitaire, la réduction de certaines liaisons aériennes domestiques et le développement d’alternatives comme Ouigo »

« On a progressé parce qu’on partait quasiment de zéro. Le train n’était pas vraiment quelque chose qui se proposait auparavant. »

« C’est une belle carte de visite, mais cela reste limité en volume »