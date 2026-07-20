Pierre & Vacances : l'offre de rachat attendue avant le premier trimestre 2027

Pierre & Vacances : Mubadala Capital sécurise 80,13 % du capital avant son OPA - Depositphotos.com @violetkaipa
Le projet de rapprochement entre Pierre & Vacances et Mubadala Capital franchit une nouvelle étape.
Les deux groupes ont signé un accord définissant les modalités de l’acquisition de l’ensemble des titres en circulation de Pierre & Vacances, par l’intermédiaire de MC Pomona Bidco, une entité contrôlée par Mubadala Capital.
L’opération prévoit une offre publique d’achat volontaire en numéraire, selon les conditions financières annoncées le 22 juin 2026. Mubadala Capital a d’ores et déjà obtenu des engagements d’apport auprès d’actionnaires représentant 80,13 % du capital social en circulation.
Parmi eux figurent Fidera Limited, avec 26,72 %, Benefit Street Partners, avec 24,96 %, Pastel Holding, avec 8,60 %, et Pristine, avec 11,49 %, dans le cadre de la fiducie de gestion liée notamment au prêt garanti par l’État.
Les deux groupes ont signé un accord définissant les modalités de l’acquisition de l’ensemble des titres en circulation de Pierre & Vacances, par l’intermédiaire de MC Pomona Bidco, une entité contrôlée par Mubadala Capital.
L’opération prévoit une offre publique d’achat volontaire en numéraire, selon les conditions financières annoncées le 22 juin 2026. Mubadala Capital a d’ores et déjà obtenu des engagements d’apport auprès d’actionnaires représentant 80,13 % du capital social en circulation.
Parmi eux figurent Fidera Limited, avec 26,72 %, Benefit Street Partners, avec 24,96 %, Pastel Holding, avec 8,60 %, et Pristine, avec 11,49 %, dans le cadre de la fiducie de gestion liée notamment au prêt garanti par l’État.
Pierre & Vacances : Le conseil d’administration favorable à l’offre...
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Réuni le 17 juillet 2026, le conseil d’administration de Pierre & Vacances a accueilli favorablement, à l’unanimité, le projet d’offre. Son avis motivé définitif sera rendu après la remise du rapport de l’expert indépendant et l’avis des instances représentatives du personnel.
Le conseil estime, à ce stade, que l’opération est dans l’intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et de ses autres parties prenantes.
L’offre prévoit un prix de 1,90 euro par action ordinaire, coupon attaché, et de 1,79 euro coupon détaché.
A lire : Le groupe Pierre & Vacances pourrait être racheté par un fonds émirati
Un complément de 0,10 euro par action pourrait être versé en cas de retrait obligatoire et de sortie de cote, sous réserve que Mubadala Capital détienne au moins 90 % du capital et des droits de vote sur une base entièrement diluée à l’issue de l’offre.
Une distribution extraordinaire de primes de 0,11 euro par action ordinaire doit également être soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue autour du 30 septembre 2026.
Le conseil estime, à ce stade, que l’opération est dans l’intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et de ses autres parties prenantes.
L’offre prévoit un prix de 1,90 euro par action ordinaire, coupon attaché, et de 1,79 euro coupon détaché.
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Un complément de 0,10 euro par action pourrait être versé en cas de retrait obligatoire et de sortie de cote, sous réserve que Mubadala Capital détienne au moins 90 % du capital et des droits de vote sur une base entièrement diluée à l’issue de l’offre.
Une distribution extraordinaire de primes de 0,11 euro par action ordinaire doit également être soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue autour du 30 septembre 2026.
Pierre & Vacances : une offre attendue au premier trimestre 2027
Le dépôt de l’offre auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est prévu au plus tard au cours du premier trimestre 2027.
Il reste notamment conditionné à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, à l’avis motivé du conseil d’administration, à l’approbation de la distribution extraordinaire par les actionnaires et à l’obtention des consentements nécessaires au titre des accords de financement existants.
La clôture de l’offre devrait intervenir au cours du premier semestre 2027. Si les conditions sont réunies, Mubadala Capital prévoit également un retrait obligatoire de l’ensemble des titres et une sortie de cote de Pierre & Vacances.
Pour Mubadala Capital, cette opération doit accompagner une nouvelle phase de développement du groupe, notamment à travers la rénovation et la montée en gamme de ses sites, ainsi que l’élargissement de son portefeuille.
Il reste notamment conditionné à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, à l’avis motivé du conseil d’administration, à l’approbation de la distribution extraordinaire par les actionnaires et à l’obtention des consentements nécessaires au titre des accords de financement existants.
La clôture de l’offre devrait intervenir au cours du premier semestre 2027. Si les conditions sont réunies, Mubadala Capital prévoit également un retrait obligatoire de l’ensemble des titres et une sortie de cote de Pierre & Vacances.
Pour Mubadala Capital, cette opération doit accompagner une nouvelle phase de développement du groupe, notamment à travers la rénovation et la montée en gamme de ses sites, ainsi que l’élargissement de son portefeuille.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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