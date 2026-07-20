Pierre & Vacances : l'offre de rachat attendue avant le premier trimestre 2027

Le dépôt de l’offre auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est prévu au plus tard au cours du premier trimestre 2027.



Il reste notamment conditionné à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles, à l’avis motivé du conseil d’administration, à l’approbation de la distribution extraordinaire par les actionnaires et à l’obtention des consentements nécessaires au titre des accords de financement existants.



La clôture de l’offre devrait intervenir au cours du premier semestre 2027. Si les conditions sont réunies, Mubadala Capital prévoit également un retrait obligatoire de l’ensemble des titres et une sortie de cote de Pierre & Vacances.



Pour Mubadala Capital, cette opération doit accompagner une nouvelle phase de développement du groupe, notamment à travers la rénovation et la montée en gamme de ses sites, ainsi que l’élargissement de son portefeuille.