Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts

Pour un tourisme quatre saisons


Pierre & Vacances et SWISSPEAK Resorts unissent leurs forces pour lancer une nouvelle offre alpine premium en Suisse. Dès 2026, quatre résidences haut de gamme ouvriront leurs portes.


Rédigé par le Jeudi 9 Octobre 2025

Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts - Depositphotos @swisshippo
Pierre & Vacances s’allie à SWISSPEAK Resorts, spécialiste de l’hospitalité alpine en Suisse, pour créer une nouvelle marque commune, SWISSPEAK Resorts by Pierre & Vacances.

L’objectif est de proposer un tourisme de montagne quatre saisons, explique un communiqué de presse.

Cette alliance repose sur une complémentarité forte : Pierre & Vacances apporte sa notoriété européenne, sa puissance de distribution et son expertise client, tandis que SWISSPEAK Resorts mise sur sa connaissance fine du marché suisse et son ancrage local.

Ensemble, les deux acteurs veulent offrir une expérience alpine premium, "responsable et locale", en renforçant l’attractivité touristique de la Suisse tout au long de l’année.

SWISSPEAK Resorts : quatre résidences premium dès 2026

Dès avril 2026, quatre résidences seront commercialisées sous la marque SWISSPEAK Resorts by Pierre & Vacances.

À Zinal, dans le Val d’Anniviers, 93 appartements seront proposés à seulement 300 m des pistes, avec un accès ski-in/ski-out, un bar à vins et des espaces dédiés aux enfants et aux jeux.

À Vercorin, dans le Valais, 89 appartements proposeront spa, restaurant et zones ludiques pour les plus jeunes.

Thyon 4 Vallées, dans le Val d’Hérens, accueillera 77 appartements à 1 800 m d’altitude, avec vue panoramique, restaurant et départ de randonnées estivales.

Enfin, à Meiringen, dans l’Oberland bernois, 79 appartements répartis dans six bâtiments proposeront sauna, bar, playroom, le tout face au musée Sherlock Holmes.

A lire aussi : Futuroscopie - Réinventons la montagne : oui, mais comment ?

Une synergie stratégique entre Alpes françaises et suisses

Ce partenariat, basé sur un modèle de franchise, permet à SWISSPEAK Resorts de conserver son identité locale tout en profitant de la notoriété et de l’expertise commerciale de Pierre & Vacances.

Le site de réservation sera enrichi d’un logo « by Pierre & Vacances », avec une interface repensée.

Pour Grégory Sion, Directeur Général de Pierre & Vacances, "ce partenariat incarne notre ambition : proposer le meilleur de la montagne, toute l’année, avec des partenaires solides et engagés."

Nicolas Braymand, DG de SWISSPEAK Resorts, souligne," Ce partenariat nous permettra de renforcer notre rayonnement tout en restant fidèle à notre ADN : un accueil personnalisé et une expérience unique, au cœur des plus belles destinations alpines de Suisse."


Tags : montagne, pierre & vacances, suisse
