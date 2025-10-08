Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts

Pierre & Vacances s’allie à SWISSPEAK Resorts, spécialiste de l’hospitalité alpine en Suisse, pour créer une nouvelle marque commune, SWISSPEAK Resorts by Pierre & Vacances.
L’objectif est de proposer un tourisme de montagne quatre saisons, explique un communiqué de presse.
Cette alliance repose sur une complémentarité forte : Pierre & Vacances apporte sa notoriété européenne, sa puissance de distribution et son expertise client, tandis que SWISSPEAK Resorts mise sur sa connaissance fine du marché suisse et son ancrage local.
Ensemble, les deux acteurs veulent offrir une expérience alpine premium, "responsable et locale", en renforçant l’attractivité touristique de la Suisse tout au long de l’année.
L’objectif est de proposer un tourisme de montagne quatre saisons, explique un communiqué de presse.
Cette alliance repose sur une complémentarité forte : Pierre & Vacances apporte sa notoriété européenne, sa puissance de distribution et son expertise client, tandis que SWISSPEAK Resorts mise sur sa connaissance fine du marché suisse et son ancrage local.
Ensemble, les deux acteurs veulent offrir une expérience alpine premium, "responsable et locale", en renforçant l’attractivité touristique de la Suisse tout au long de l’année.
SWISSPEAK Resorts : quatre résidences premium dès 2026
Autres articles
-
Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !
-
Mama Shelter ouvre un nouvel établissement en Suisse
-
Suisse : Trip-It-Up acquiert SuissePiste
-
Pourquoi les Français aiment-ils la montagne en été ?
-
L’ANMSM appelle à simplifier les démarches pour réussir les Jeux d’hiver 2030
Dès avril 2026, quatre résidences seront commercialisées sous la marque SWISSPEAK Resorts by Pierre & Vacances.
À Zinal, dans le Val d’Anniviers, 93 appartements seront proposés à seulement 300 m des pistes, avec un accès ski-in/ski-out, un bar à vins et des espaces dédiés aux enfants et aux jeux.
À Vercorin, dans le Valais, 89 appartements proposeront spa, restaurant et zones ludiques pour les plus jeunes.
Thyon 4 Vallées, dans le Val d’Hérens, accueillera 77 appartements à 1 800 m d’altitude, avec vue panoramique, restaurant et départ de randonnées estivales.
Enfin, à Meiringen, dans l’Oberland bernois, 79 appartements répartis dans six bâtiments proposeront sauna, bar, playroom, le tout face au musée Sherlock Holmes.
A lire aussi : Futuroscopie - Réinventons la montagne : oui, mais comment ?
À Zinal, dans le Val d’Anniviers, 93 appartements seront proposés à seulement 300 m des pistes, avec un accès ski-in/ski-out, un bar à vins et des espaces dédiés aux enfants et aux jeux.
À Vercorin, dans le Valais, 89 appartements proposeront spa, restaurant et zones ludiques pour les plus jeunes.
Thyon 4 Vallées, dans le Val d’Hérens, accueillera 77 appartements à 1 800 m d’altitude, avec vue panoramique, restaurant et départ de randonnées estivales.
Enfin, à Meiringen, dans l’Oberland bernois, 79 appartements répartis dans six bâtiments proposeront sauna, bar, playroom, le tout face au musée Sherlock Holmes.
A lire aussi : Futuroscopie - Réinventons la montagne : oui, mais comment ?
Une synergie stratégique entre Alpes françaises et suisses
Ce partenariat, basé sur un modèle de franchise, permet à SWISSPEAK Resorts de conserver son identité locale tout en profitant de la notoriété et de l’expertise commerciale de Pierre & Vacances.
Le site de réservation sera enrichi d’un logo « by Pierre & Vacances », avec une interface repensée.
Pour Grégory Sion, Directeur Général de Pierre & Vacances, "ce partenariat incarne notre ambition : proposer le meilleur de la montagne, toute l’année, avec des partenaires solides et engagés."
Nicolas Braymand, DG de SWISSPEAK Resorts, souligne," Ce partenariat nous permettra de renforcer notre rayonnement tout en restant fidèle à notre ADN : un accueil personnalisé et une expérience unique, au cœur des plus belles destinations alpines de Suisse."
Le site de réservation sera enrichi d’un logo « by Pierre & Vacances », avec une interface repensée.
Pour Grégory Sion, Directeur Général de Pierre & Vacances, "ce partenariat incarne notre ambition : proposer le meilleur de la montagne, toute l’année, avec des partenaires solides et engagés."
Nicolas Braymand, DG de SWISSPEAK Resorts, souligne," Ce partenariat nous permettra de renforcer notre rayonnement tout en restant fidèle à notre ADN : un accueil personnalisé et une expérience unique, au cœur des plus belles destinations alpines de Suisse."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille