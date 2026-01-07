TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

l’observation de la faune devient "une expérience à part entière


Pour sa programmation 2026, CFC enrichit son offre avec trois croisières thématiques baptisées « Odyssée Marine », conçues en partenariat avec l’association britannique ORCA, spécialisée dans l’étude et la protection des mammifères marins.


Rédigé par le Mercredi 7 Janvier 2026

Le golfe de Gascogne et le détroit de Gibraltar figurent parmi les zones les plus riches d’Europe en matière de faune marine @DepositPhotos
Le golfe de Gascogne et le détroit de Gibraltar figurent parmi les zones les plus riches d’Europe en matière de faune marine @DepositPhotos
TAP Air Portugal
À bord du Renaissance, à la faveur de trois croisières thématiques « Odyssée Marine » imaginées par CFC, l’observation de la faune devient une expérience à part entière.

La première croisière, « Highlands écossais et îles du Nord », est programmée du 16 au 26 avril 2026 (11 jours / 10 nuits, à partir de 1.329 € par personne). Au départ de Dunkerque, l’itinéraire mène les passagers jusqu’aux îles Shetland et Orcades, via Newcastle, Édimbourg et Aberdeen.

Cette région est réputée pour l’observation du marsouin commun, de plusieurs espèces de dauphins, mais aussi du petit rorqual et de la baleine à bosse.

Deuxième proposition, « Splendeurs Ibériques », du 1er au 11 août 2026 (11 jours / 10 nuits, à partir de 879 € par personne), relie Dunkerque à Marseille en passant par Lisbonne, Cadix, Malaga, Almeria et Ibiza.

Le golfe de Gascogne et le détroit de Gibraltar figurent parmi les zones les plus riches d’Europe en matière de faune marine, avec la présence régulière de dauphins, globicéphales et orques, et plus rarement de baleines bleues.

CFC : une dimension scientifique et pédagogique à bord

Autres articles
Enfin, la croisière « Trésors de la mer Égée », prévue du 17 au 29 août 2026 (13 jours / 12 nuits, à partir de 1.769 € par personne), propose une exploration de la Méditerranée orientale. Après Palerme et la Calabre, le navire met le cap sur la Grèce et la Turquie, avec des escales à Héraklion, Patmos, Mykonos et Izmir, dans une zone propice à l’observation des marsouins, dauphins, rorquals et cachalots.

Sur chaque départ « Odyssée Marine », deux spécialistes ORCA, association britannique ORCA, spécialisée dans l’étude et la protection des mammifères marins, assurent l’animation scientifique.

Au-delà de la sensibilisation à la préservation des océans, ces croisières contribuent également à la collecte de données en mer.

Des activités pédagogiques sont par ailleurs proposées aux enfants de 3 à 12 ans durant l’été, via le Club Enfants.


Lu 181 fois

Tags : cfc croisieres, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 7 Janvier 2026 - 07:34 MSC Croisières dans les starting-blocks pour 2026

Mardi 6 Janvier 2026 - 15:04 Norwegian Cruise Line représentée par Cruisepro

Legends and Paradise

Brand news CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
Les ventes de croisières en catamaran ? Une croissance de 20 %. Les vacances responsables...
Dernière heure

ADELINE MUSSET-SULLIVAN

Karibuni, Réceptif Afrique et Sous-Continent Indien

Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie
Partez en France

Partez en France

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Palerme, foisonnante capitale d'une Sicile métissée

Palerme, foisonnante capitale d'une Sicile métissée
Production

Production

Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM

Kuoni fait son retour en TV sur Arte et BFM
AirMaG

AirMaG

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly

Neige : 40% des vols annulés mercredi à Paris-CDG et 25% à Orly
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

B&amp;BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses
Futuroscopie

Futuroscopie

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap

Villages Clubs du Soleil crée un poste de Référente RH Handicap
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias