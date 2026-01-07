CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

Le golfe de Gascogne et le détroit de Gibraltar figurent parmi les zones les plus riches d’Europe en matière de faune marine @DepositPhotos
À bord du Renaissance, à la faveur de trois croisières thématiques « Odyssée Marine » imaginées par CFC, l’observation de la faune devient une expérience à part entière.
La première croisière, « Highlands écossais et îles du Nord », est programmée du 16 au 26 avril 2026 (11 jours / 10 nuits, à partir de 1.329 € par personne). Au départ de Dunkerque, l’itinéraire mène les passagers jusqu’aux îles Shetland et Orcades, via Newcastle, Édimbourg et Aberdeen.
Cette région est réputée pour l’observation du marsouin commun, de plusieurs espèces de dauphins, mais aussi du petit rorqual et de la baleine à bosse.
Deuxième proposition, « Splendeurs Ibériques », du 1er au 11 août 2026 (11 jours / 10 nuits, à partir de 879 € par personne), relie Dunkerque à Marseille en passant par Lisbonne, Cadix, Malaga, Almeria et Ibiza.
Le golfe de Gascogne et le détroit de Gibraltar figurent parmi les zones les plus riches d’Europe en matière de faune marine, avec la présence régulière de dauphins, globicéphales et orques, et plus rarement de baleines bleues.
CFC : une dimension scientifique et pédagogique à bord
Enfin, la croisière « Trésors de la mer Égée », prévue du 17 au 29 août 2026 (13 jours / 12 nuits, à partir de 1.769 € par personne), propose une exploration de la Méditerranée orientale. Après Palerme et la Calabre, le navire met le cap sur la Grèce et la Turquie, avec des escales à Héraklion, Patmos, Mykonos et Izmir, dans une zone propice à l’observation des marsouins, dauphins, rorquals et cachalots.
Sur chaque départ « Odyssée Marine », deux spécialistes ORCA, association britannique ORCA, spécialisée dans l’étude et la protection des mammifères marins, assurent l’animation scientifique.
Au-delà de la sensibilisation à la préservation des océans, ces croisières contribuent également à la collecte de données en mer.
Des activités pédagogiques sont par ailleurs proposées aux enfants de 3 à 12 ans durant l’été, via le Club Enfants.
