CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

Enfin, la croisière « Trésors de la mer Égée », prévue du 17 au 29 août 2026 (13 jours / 12 nuits, à partir de 1.769 € par personne), propose une exploration de la Méditerranée orientale. Après Palerme et la Calabre, le navire met le cap sur la Grèce et la Turquie, avec des escales à Héraklion, Patmos, Mykonos et Izmir, dans une zone propice à l’observation des marsouins, dauphins, rorquals et cachalots.



Sur chaque départ « Odyssée Marine », deux spécialistes ORCA, association britannique ORCA, spécialisée dans l’étude et la protection des mammifères marins, assurent l’animation scientifique.



Au-delà de la sensibilisation à la préservation des océans, ces croisières contribuent également à la collecte de données en mer.



Des activités pédagogiques sont par ailleurs proposées aux enfants de 3 à 12 ans durant l’été, via le Club Enfants.



