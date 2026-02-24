Podcast : Viva Resorts by Wyndham, l’all-inclusive nouvelle génération aux Caraïbes

Fondé en 1987, Viva Resorts by Wyndham compte neuf resorts aux Caraïbes. Positionné sur le segment du tout-compris, le groupe revendique un ADN singulier : des origines européennes, une atmosphère conviviale et une immersion culturelle forte dans chacune de ses destinations.



Dans ce podcast, Bénédicte Courné, responsable commerciale B2B France du groupe, détaille les spécificités de l’offre : un concept all-inclusive complet, des infrastructures sportives développées et un programme d’animations propriétaire baptisé “Viva Vibe”, pensé pour proposer des expériences exclusives de jour comme de nuit.



Le groupe mise également sur la diversité de ses établissements : resorts adaptés aux familles à Bayahibe ou au Mexique, nouveau Viva Miches by Wyndham ouvert fin 2024 sur une côte encore préservée, mais aussi une adresse Adult Only à Samaná, dédiée aux couples et aux voyages de noces.

