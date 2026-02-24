Podcast : Viva Resorts by Wyndham, l’all-inclusive nouvelle génération aux Caraïbes

TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Les Podtrips, la série de podcasts de Saliha Hadj-Djilani, proposent des immersions audio au cœur des destinations et des grandes tendances du tourisme. Dans ce nouvel épisode, direction les Caraïbes à la découverte du groupe hôtelier Viva Resorts by Wyndham, acteur all-inclusive à taille humaine implanté en République dominicaine, au Mexique et aux Bahamas.


Rédigé par La Rédaction le Mardi 24 Février 2026 à 17:54

Des resorts all-inclusive premium

Viva V Samana by Wyndham - DR Viva Resorts by Wyndham
Fondé en 1987, Viva Resorts by Wyndham compte neuf resorts aux Caraïbes. Positionné sur le segment du tout-compris, le groupe revendique un ADN singulier : des origines européennes, une atmosphère conviviale et une immersion culturelle forte dans chacune de ses destinations.

Dans ce podcast, Bénédicte Courné, responsable commerciale B2B France du groupe, détaille les spécificités de l’offre : un concept all-inclusive complet, des infrastructures sportives développées et un programme d’animations propriétaire baptisé “Viva Vibe”, pensé pour proposer des expériences exclusives de jour comme de nuit.

Le groupe mise également sur la diversité de ses établissements : resorts adaptés aux familles à Bayahibe ou au Mexique, nouveau Viva Miches by Wyndham ouvert fin 2024 sur une côte encore préservée, mais aussi une adresse Adult Only à Samaná, dédiée aux couples et aux voyages de noces.

Cap sur Samaná dans ce podcast à écouter ici

Autres articles
L’épisode accorde une attention particulière à la région de Samaná, en République dominicaine, présentée comme une alternative plus nature aux zones balnéaires traditionnelles. Collines verdoyantes, plages bordées de palmiers et faible densité hôtelière en font une destination en plein essor.

Le groupe y exploite deux propriétés : un hôtel Adult Only orienté vers le ressourcement, et un boutique hôtel plus confidentiel, adapté aux familles et aux séjours en villa.

Autre atout majeur de la région : l’observation des baleines. Chaque année, de janvier à mi-mars, plusieurs milliers de baleines à bosse migrent vers la baie de Samaná pour se reproduire, offrant une expérience touristique encadrée et spectaculaire.

L’ouverture d’un vol direct Paris–Samaná par Air Caraïbes le 15 décembre 2025, prolongé jusqu’à fin août, renforce l’accessibilité de cette destination encore préservée pour le marché français.

À travers cet entretien, Saliha Hadj-Djilani décrypte également la stratégie du groupe sur le marché hexagonal : différenciation dans un univers concurrentiel, valorisation des cultures locales et montée en gamme de l’expérience all-inclusive. Un épisode qui met en lumière l’évolution du modèle tout-compris aux Caraïbes, entre animation expérientielle, ancrage territorial et recherche d’authenticité.

Plus d'informations : vivaresortsbywyndham.com/fr


Tags : Bahamas, Bénédicte Courné, Caraibes, les podtrips, les podtrips de Saliha, Mexique, république dominicaine, viva resorts
Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
