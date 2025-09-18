Viva Resorts by Wyndham nomme un nouveau directeur des ventes Europe

Viva Resorts by Wyndham vient d’annoncer la nomination de Luis Yancel Toribio au poste de Directeur des Ventes Europe.
Entré dans l’entreprise en 2016, Luis Yancel Toribio a occupé plusieurs postes. Coordinateur des ventes Europe à ses débuts, il a ensuite occupé les postes de Responsable des Ventes, puis de Responsable des Contrats Europe.
Diplômé en comptabilité, Luis Yancel Toribio a complété sa formation par des spécialisations en Business Intelligence, Revenue Management et Analyse de données, avant d’obtenir un Master en Direction Commerciale à l’UNAPEC.
Viva Resorts by Wyndham : Luis Yancel Toribio pilotera les initiatives commerciales en Europe
Viva Resorts by Wyndham confie sa stratégie commerciale européenne à Luis Yancel Toribio - Photo Viva Resorts
Dans ses nouvelles fonctions, Luis Yancel Toribio aura pour mission de piloter les initiatives commerciales en Europe, d’accroître la notoriété de Viva Resorts by Wyndham et de soutenir la croissance de la marque sur ce marché clé.
« Le parcours de Luis Yancel Toribio est un exemple de résilience et de leadership inspirant », a déclaré Ettore Colussi, fondateur et président de Viva Resorts by Wyndham. « Son évolution démontre que passion, engagement et excellence permettent d’atteindre les plus hauts niveaux de responsabilité. »
