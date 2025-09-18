TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Viva Resorts by Wyndham nomme un nouveau directeur des ventes Europe

il s'agit de Luis Yancel Toribio


Viva Resorts by Wyndham confie sa stratégie commerciale européenne à Luis Yancel Toribio. Il a rejoint l'entreprise en 2016.


Rédigé par le Mercredi 1 Octobre 2025

Aer Lingus
Viva Resorts by Wyndham vient d’annoncer la nomination de Luis Yancel Toribio au poste de Directeur des Ventes Europe.

Entré dans l’entreprise en 2016, Luis Yancel Toribio a occupé plusieurs postes. Coordinateur des ventes Europe à ses débuts, il a ensuite occupé les postes de Responsable des Ventes, puis de Responsable des Contrats Europe.

Diplômé en comptabilité, Luis Yancel Toribio a complété sa formation par des spécialisations en Business Intelligence, Revenue Management et Analyse de données, avant d’obtenir un Master en Direction Commerciale à l’UNAPEC.

Viva Resorts by Wyndham : Luis Yancel Toribio pilotera les initiatives commerciales en Europe

Viva Resorts by Wyndham confie sa stratégie commerciale européenne à Luis Yancel Toribio - Photo Viva Resorts
Viva Resorts by Wyndham confie sa stratégie commerciale européenne à Luis Yancel Toribio - Photo Viva Resorts
Dans ses nouvelles fonctions, Luis Yancel Toribio aura pour mission de piloter les initiatives commerciales en Europe, d’accroître la notoriété de Viva Resorts by Wyndham et de soutenir la croissance de la marque sur ce marché clé.

« Le parcours de Luis Yancel Toribio est un exemple de résilience et de leadership inspirant », a déclaré Ettore Colussi, fondateur et président de Viva Resorts by Wyndham. « Son évolution démontre que passion, engagement et excellence permettent d’atteindre les plus hauts niveaux de responsabilité. »

A lire aussi : Viva Resorts, une success story Made in Caraïbes


Lu 191 fois

Tags : viva resorts, viva wyndham
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid

Viva Resorts by Wyndham nomme un nouveau directeur des ventes Europe

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

maeva rachète Parcel Tiny House

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi

Condamnation pénale du dirigeant de Visamundi
Partez en France

Partez en France

maeva rachète Parcel Tiny House

maeva rachète Parcel Tiny House
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid

Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
Transport

Transport

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !

Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias