Viva Resorts by Wyndham ouvrira son 9ème hôtel en décembre

Les complexes tout compris Viva sont réputés pour leurs plages magnifiques, leur programme complet d’activités et leur rapport qualité-prix imbattable dans les Caraïbes. Viva Miches ne fera certainement pas exception et sera une addition formidable à la liste des adresses Viva Resorts by Wyndham

Le 11 juin 2024,a dévoilé la date d’ouverture de son Viva Miches by Wyndham accueillera sesIl est leà l’offre all inclusive implantée en République Dominicaine, au Mexique et aux Bahamas. Cette annonce signe le renforcement de la présence de la marque au sein de la région des Caraïbes., a déclaré : «. »