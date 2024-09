Viva Resorts, une success story Made in Caraïbes

"Viva Resorts est une chaîne all inclusive de jusqu'ici huit Resorts : six se trouvent en République dominicaine, deux au Mexique et un au Bahamas.

"sur nos neuf hôtels, quatre seront ainsi des exclusivités"

"Outre le Resort de Miches qui sera réservé au Club Lookea, nous avons aussi un Resort commercialisé sous le nom de Marmara (une autre marque de TUI France, NDLR), et un Resort, Viva Maya by Wyndham sous le nom de Fram"

L'annonce, lors du récent IFTM, de la prochaine ouverture d'un nouveau Club Lookea par TUI France aux Caraïbes vient de placer sous le feu des projecteur un groupe hôtelier jusqu'ici pas forcément très connu dans l'hexagone, sauf bien sûr des spécialistes : Viva Resorts by Wyndham. Amanda Santana, Vice-Présidente Sales & Marketing de Viva Resorts by Wyndham étant également présente à l' IFTM , TourMaG l'a rencontrée pour en savoir plus sur ce groupe. Un neuvième resort ouvrira le 1er décembre, à Miches, i[dans le nord-est de la République dominicain : il sera exclusivement commercialisé comme Club Lookéa]b", nous a expliqué Amanda Santana.Ce resort compteavec vue océan ou jardin, des chambres en front de mer et certaines avec piscine privée, de(un restaurant buffet et 4 restaurants à la carte), une piscine avec bar et un accès direct à la plage, en formule tout compris. Un investissement de 80 millions de dollars mais dans un deuxième temps, le complexe sera agrandi à 750 chambres, pour un investissement total de 130 millions de dollars.Amanda Santana ajoute encore :. S'y ajoute Viva Samaná By Wyndham, un 5* commercialisé sous la marque Kappa Club.