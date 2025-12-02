Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !

Mi-septembre, le Club Med a mis fin à 25 ans de collaboration avec Sylvie Brisson, son emblématique directrice des ressources humaines.
Cette décision de la nouvelle équipe dirigeante marquait un virage à 180° pris par la marque au Trident, maintenant placée sous le joug de son actionnaire.
"Ces départs marquent la fin d'une ère.
Ce sont des personnes qui étaient de gros obstacles à la capacité de Fosun de contrôler pleinement l'entreprise.
Aujourd'hui, les responsables des ressources humaines, des finances et le président sont pleinement alignés avec les décisions du conglomérat et seront de bons petits soldats.
Reste à savoir si cela sera suivi d’autres départs et licenciements. L'avenir nous le dira, tout comme il faudra voir si les équipes accepteront les nouvelles orientations et décisions," nous expliquait alors un fin observateur de l'entreprise.
Et cette nouvelle page de l'histoire du Club Med va débuter avec la nomination d'un Directeur des Ressources Humaines, en la personne de Bertrand Austruy.
Club Med : Bertrand Austruy, ex-secrétaire général de Danone, nommé DRH
L'annonce a été faite en interne, lundi 1er décembre 2025.
Gino Andreetta, l'actuel directeur général des Resorts Europe-Afrique, avait assuré jusque-là l'intérim au poste de DRH.
"J’ai le plaisir d’accueillir Bertrand Austruy en tant que Directeur des Ressources Humaines Groupe. Il a déjà commencé son intégration et prendra officiellement ses fonctions le 5 janvier 2026.
Bertrand occupait jusqu’à présent le poste de Directeur des Opérations, Juridique et Ressources Humaines chez Ardabelle.
Il apporte à notre équipe vingt années d’expérience internationale en entreprise ainsi qu’une expertise de premier plan en matière d’ESG," a expliqué le communiqué interne du Club Med.
Le nouveau directeur des ressources humaines arrive avec une solide expérience acquise au sein d'un autre géant français. Bertrand Austruy a passé plus de 20 ans au sein de Danone.
Il est arrivé dans la multinationale alimentaire française en 2001, en tant que directeur juridique, avant plusieurs expériences à l'étranger, dont une marquante à Shanghai et surtout de gravir les échelons, pour finir secrétaire général et vice président exécutif.
Club Med : une réorganisation sociale attendue au siège
"Il a contribué à la définition de l’agenda stratégique du groupe, piloté d’importantes transformations business et porté des initiatives clés en matière de performance et de durabilité.
Il possède une solide expérience en fusions-acquisitions en Europe, Asie et aux États-Unis, et a défendu la diversité et l’inclusion en partenariat avec les organisations syndicales.
Bertrand est également reconnu pour ses compétences en stratégie des talents et en design organisationnel, avec un focus sur l’efficacité et l’agilité," poursuit la note interne, signée par Stéphane Maquaire.
Il arrive avec pour mission officielle d’accélérer des projets clés tels que l’optimisation des processus RH, le développement de la mobilité internationale et la mise en place de pratiques innovantes pour accompagner la croissance du Club Med.
A lire : Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
Et, de façon plus officieuse, le nouveau venu aura pour objectif de sabrer dans les effectifs du siège social parisien de l'entreprise.
D'après nos confrères de La Lettre, Bertrand Austruy devrait être chargé de repenser les organigrammes, en diminuant au passage les effectifs des sièges.
C'est aussi le son de cloche que nous avons eu.
L'ambiance serait délétère dans les bureaux parisiens : tout le monde se demande qui sera le prochain sur le départ.
Une ligne de son long CV aurait interpellé l'actionnariat chinois du Club Med. Lors de son passage en Asie, l'ex-secrétaire général de Danone aurait opéré une importante restructuration à Shanghai, conduisant à de nombreux départs volontaires.
Le profil du nouveau venu s'inscrit dans la continuité de la nomination de Stéphane Maquaire. En plus d'être français, pour rassurer les équipes et le marché tricolore, il possède une culture et une expérience internationales, mais en plus, il connaît la Chine et l'Asie.
