TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !

Bertrand Austruy deviendra DRH du Club Med, le 5 janvier 2025


Près de trois mois après le départ de Sylvie Brisson, le Club Med connaît le nom et le visage de son futur Directeur des Ressources Humaines. Alors qu'il a débuté son intégration au sein de la marque au trident, Bertrand Austruy prendra ses fonctions le 5 janvier prochain, avec un objectif clair : sabrer dans les effectifs du siège social.



Rédigé par le Mercredi 3 Décembre 2025

Bertrand Austruy deviendra DRH du Club Med, le 5 janvier 2025 - Depositphotos
Bertrand Austruy deviendra DRH du Club Med, le 5 janvier 2025 - Depositphotos
Assurever
Mi-septembre, le Club Med a mis fin à 25 ans de collaboration avec Sylvie Brisson, son emblématique directrice des ressources humaines.

Cette décision de la nouvelle équipe dirigeante marquait un virage à 180° pris par la marque au Trident, maintenant placée sous le joug de son actionnaire.

"Ces départs marquent la fin d'une ère.

Ce sont des personnes qui étaient de gros obstacles à la capacité de Fosun de contrôler pleinement l'entreprise.

Aujourd'hui, les responsables des ressources humaines, des finances et le président sont pleinement alignés avec les décisions du conglomérat et seront de bons petits soldats.

Reste à savoir si cela sera suivi d’autres départs et licenciements. L'avenir nous le dira, tout comme il faudra voir si les équipes accepteront les nouvelles orientations et décisions," nous expliquait alors un fin observateur de l'entreprise.

Et cette nouvelle page de l'histoire du Club Med va débuter avec la nomination d'un Directeur des Ressources Humaines, en la personne de Bertrand Austruy.

Club Med : Bertrand Austruy, ex-secrétaire général de Danone, nommé DRH

Autres articles
L'annonce a été faite en interne, lundi 1er décembre 2025.

Gino Andreetta, l'actuel directeur général des Resorts Europe-Afrique, avait assuré jusque-là l'intérim au poste de DRH.

"J’ai le plaisir d’accueillir Bertrand Austruy en tant que Directeur des Ressources Humaines Groupe. Il a déjà commencé son intégration et prendra officiellement ses fonctions le 5 janvier 2026.

Bertrand occupait jusqu’à présent le poste de Directeur des Opérations, Juridique et Ressources Humaines chez Ardabelle.

Il apporte à notre équipe vingt années d’expérience internationale en entreprise ainsi qu’une expertise de premier plan en matière d’ESG," a expliqué le communiqué interne du Club Med.

Le nouveau directeur des ressources humaines arrive avec une solide expérience acquise au sein d'un autre géant français. Bertrand Austruy a passé plus de 20 ans au sein de Danone.

Il est arrivé dans la multinationale alimentaire française en 2001, en tant que directeur juridique, avant plusieurs expériences à l'étranger, dont une marquante à Shanghai et surtout de gravir les échelons, pour finir secrétaire général et vice président exécutif.

Club Med : une réorganisation sociale attendue au siège

"Il a contribué à la définition de l’agenda stratégique du groupe, piloté d’importantes transformations business et porté des initiatives clés en matière de performance et de durabilité.

Il possède une solide expérience en fusions-acquisitions en Europe, Asie et aux États-Unis, et a défendu la diversité et l’inclusion en partenariat avec les organisations syndicales.

Bertrand est également reconnu pour ses compétences en stratégie des talents et en design organisationnel, avec un focus sur l’efficacité et l’agilité," poursuit la note interne, signée par Stéphane Maquaire.

Il arrive avec pour mission officielle d’accélérer des projets clés tels que l’optimisation des processus RH, le développement de la mobilité internationale et la mise en place de pratiques innovantes pour accompagner la croissance du Club Med.

A lire : Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Et, de façon plus officieuse, le nouveau venu aura pour objectif de sabrer dans les effectifs du siège social parisien de l'entreprise.

D'après nos confrères de La Lettre, Bertrand Austruy devrait être chargé de repenser les organigrammes, en diminuant au passage les effectifs des sièges.

C'est aussi le son de cloche que nous avons eu.

L'ambiance serait délétère dans les bureaux parisiens : tout le monde se demande qui sera le prochain sur le départ.

Une ligne de son long CV aurait interpellé l'actionnariat chinois du Club Med. Lors de son passage en Asie, l'ex-secrétaire général de Danone aurait opéré une importante restructuration à Shanghai, conduisant à de nombreux départs volontaires.

Le profil du nouveau venu s'inscrit dans la continuité de la nomination de Stéphane Maquaire. En plus d'être français, pour rassurer les équipes et le marché tricolore, il possède une culture et une expérience internationales, mais en plus, il connaît la Chine et l'Asie.

Lu 170 fois

Tags : club med, fosun
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !

Taxe croisière : CLIA Europe met en garde contre une fiscalité cumulative

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

NG TRAVEL - Spécialiste GDS Yield Transport H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDELIOS - Commercial(e) Groupes Junior ou Confirmé(e) - CDI - (Aubergenville dans les Yvelines (78) ou région)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme
Partez en France

Partez en France

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?
Production

Production

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026
AirMaG

AirMaG

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor

Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Taxe croisière : CLIA Europe met en garde contre une fiscalité cumulative

Taxe croisière : CLIA Europe met en garde contre une fiscalité cumulative
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias