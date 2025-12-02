Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !

Il a contribué à la définition de l’agenda stratégique du groupe, piloté d’importantes transformations business et porté des initiatives clés en matière de performance et de durabilité.



Il possède une solide expérience en fusions-acquisitions en Europe, Asie et aux États-Unis, et a défendu la diversité et l’inclusion en partenariat avec les organisations syndicales.



Bertrand est également reconnu pour ses compétences en stratégie des talents et en design organisationnel, avec un focus sur l’efficacité et l’agilité,

" poursuit la note interne, signée par Stéphane Maquaire.Il arrive avec pour mission officielle d’accélérer des projets clés tels que l’optimisation des processus RH, le développement de la mobilité internationale et la mise en place de pratiques innovantes pour accompagner la croissance du Club Med.D'après nos confrères de La Lettre, Bertrand Austruy devrait être chargé de repenser les organigrammes, en diminuant au passage les effectifs des sièges.C'est aussi le son de cloche que nous avons eu.L'ambiance serait délétère dans les bureaux parisiens : tout le monde se demande qui sera le prochain sur le départ.Une ligne de son long CV aurait interpellé l'actionnariat chinois du Club Med.Le profil du nouveau venu s'inscrit dans la continuité de la nomination de Stéphane Maquaire. En plus d'être français, pour rassurer les équipes et le marché tricolore, il possède une culture et une expérience internationales, mais en plus, il connaît la Chine et l'Asie.