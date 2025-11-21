Anne-Sophie Cochelin nommée secrétaire générale d’Aéroport Marseille Provence

Anne-Sophie Cochelin, nouvelle sécrétaire générale d’Aéroport Marseille Provence - Photo : Aéroport Marseille Provence
Depuis le 2 octobre dernier, Anne-Sophie Cochelin occupe le poste de secrétaire générale d’Aéroport Marseille Provence, succédant à Arnaud Besson, en poste depuis 2018.
Âgée de 46 ans, elle supervise les affaires publiques, la mise en œuvre du plan stratégique et l’accompagnement des transformations internes, dans une logique de maîtrise des risques.
« Implantée depuis 17 ans dans notre belle région, j’ai à cœur de créer et mettre à profit les synergies. Les projets d’Aéroport Marseille Provence sont multiples et passionnants ; ils n’ont de sens que si nous les coconstruisons pour servir notre territoire : c’est ma volonté ! », a-t-elle déclaré dans un communiqué.
Anne-Sophie Cochelin : un parcours tourné vers la transition écologique et les grands projets
Diplômée de l’École Polytechnique et de l’Université McGill, ingénieure spécialisée en gestion des risques et en transition environnementale, Anne-Sophie Cochelin a commencé sa carrière chez EDF en 2004.
Elle y a travaillé sur l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, avant de rejoindre la Division Ingénierie Nucléaire en 2008.
Elle intègre ensuite le programme Mobilité Électrique d’ENEDIS, puis revient chez EDF en tant que directrice Transition Écologique et Grands Projets. Elle y pilote notamment la feuille de route « EDF et la mer » dédiée à la décarbonation maritime, ainsi que plusieurs projets régionaux autour de l’hydrogène, du solaire, des e-fuels et du SAF.
En 2023, elle rejoint la CMA CGM en tant que vice-présidente RSE, où elle élabore et anime la stratégie mondiale du groupe en matière de décarbonation, biodiversité et économie circulaire.
Engagée dans le milieu associatif, elle contribue également aux initiatives « Elles bougent » et « Entrepreneurs pour la Planète ».
