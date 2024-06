L’Aéroport de Marseille nomme Julien Coffinier président du directoire

prendra ses fonctions de président du directoire de l'Aéroport de Marseille-Provence le, pour un, à la succession de Philippe Bernand Diplômé de, Julien Coffinier commence sa carrière au Royaume-Uni dans les télécommunications avant de se tourner vers l'analyse financière pour les hypermarchés Cora et les supermarchés Match en Europe et aux Antilles françaises, où il s'occupe des fusions et acquisitions. En 2008, il rejoint le(aujourd'hui Groupe ADP) où il gère les équilibres financiers des aéroports parisiens, notamment l'accord quinquennal de régulation économique, ainsi que des initiatives stratégiques internationales, y compris l'acquisition de TAV Airports en Turquie en 2012.Promu, Julien Coffinier supervise le déploiement mondial du Groupe ADP et renforce les partenariats industriels, notamment avec l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. En 2017, il est nommé directeur de la région Asie-Pacifique à Hong Kong, où il est responsable du développement et de la gestion des activités du Groupe ADP, incluant l'architecture, l'ingénierie, les concessions, les investissements et les services.