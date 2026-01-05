Pierre & Vacances Center Parcs : Diane Jaylac nouvelle directrice financière

Diane Jaylac est nommée Directrice Financière de Pierre & Vacances Center Parcs et succède à Philippe Lederman qui a piloté le plan stratégique Réinvention.
Diane Jaylac reporte directement à Franck Gervais, Directeur Général Groupe et intègre le comité exécutif.
Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux (Kedge Business School), Diane Jaylac bénéficie de 25 ans d'expérience dans les métiers de la finance.
Elle débute sa carrière chez Deloitte, où elle exerce pendant dix ans en audit (2000–2010), avant de rejoindre la Direction financière du Groupe Vivarte, où pendant six ans (2010–2016), elle a fortement contribué aux opérations de LBO (Leveraged buy-out) et de M&A (Mergers and Acquisitions).
Fin 2016, Diane rejoint le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs en qualité de Directrice Finance Corporate. A partir de 2021, elle participe à la restructuration financière et capitalistique du Groupe, puis à son refinancement finalisé fin juillet 2024 avant d'être nommée Directrice financière adjointe Groupe en septembre 2024.
