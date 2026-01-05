Pierre & Vacances Center Parcs : Diane Jaylac nouvelle directrice financière

Elle débute sa carrière chez Deloitte, où elle exerce pendant dix ans en audit (2000–2010), avant de rejoindre la Direction financière du Groupe Vivarte, où pendant six ans (2010–2016), elle a fortement contribué aux opérations de LBO (Leveraged buy-out) et de M&A (Mergers and Acquisitions).



Fin 2016, Diane rejoint le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs en qualité de Directrice Finance Corporate. A partir de 2021, elle participe à la restructuration financière et capitalistique du Groupe, puis à son refinancement finalisé fin juillet 2024 avant d'être nommée Directrice financière adjointe Groupe en septembre 2024.