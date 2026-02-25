Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Ces résultats reposent notamment sur l'intelligence artificielle et l'innovation. « Il ne s'agit pas de faire travailler les gens plus dur. Il s'agit de travailler plus intelligemment grâce à des outils basés sur l'IA et des processus rationalisés qui libèrent nos consultants pour qu'ils se concentrent sur des missions clients complexes et à forte valeur ajoutée . » détaille Chris Galanty Directeur Général Mondial Corporate de Flight Centre Travel Group.



Le groupe mise sur ses plateformes technologiques propriétaires, notamment Melon et FCM Booking (soutenu par la technologie Whereto), pour fluidifier l'expérience client.



Aujourd'hui, 10 % du chiffre d'affaires mondial de FCM provient des événements, des solutions de paiement et du conseil.



Alors que le secteur du voyage d'affaires entre dans une phase de consolidation intense, Chris Galanty se montre offensif :



« De nouveaux acteurs perturbent les modèles traditionnels. (...) Cela crée des opportunités pour les acteurs bien positionnés – et nous en tirons parti avec un solide portefeuille de nouveaux comptes et une forte rétention. »



Avec une Asie « redevenue rentable » et « une croissance de 13 % sur le segment PME aux États-Unis, Flight Centre Travel Group » aborde le second semestre 2026 avec une confiance affichée.