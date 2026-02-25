Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre 2026 - Depositphotos.com Auteur Maridav
Flight Centre Travel Group (FLT) a dévoilé ce 26 février des résultats financiers solides pour le semestre clos au 31 décembre 2025. Le bénéfice sous-jacent avant impôt (UPBT) s'établit à 124,6 millions AUD (75,07M€), soit une progression de 4 % par rapport à l'année précédente (119,7 millions AUD soit 72,11M€).
La division Corporate du groupe, portée par les marques FCM Travel et Corporate Traveller, continue de battre des records en volume d'affaires (TTV = Total Transaction Value=, indique un communiqué du groupe.
En Europe, la dynamique est particulièrement frappante, notamment grâce au secteur du MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).
Steve Norris, Directeur Général de FLT pour la zone EMEA, souligne : « L'expansion solide de FCM Meetings and Events a ouvert la voie, le Royaume-Uni affichant une augmentation de 46 % en glissement annuel. Ce succès reflète la stabilité et la fiabilité de la prestation de services de FCM, soulignées par sa meilleure performance post-COVID en matière de SLA (Service Level Agreement). »
La division Corporate du groupe, portée par les marques FCM Travel et Corporate Traveller, continue de battre des records en volume d'affaires (TTV = Total Transaction Value=, indique un communiqué du groupe.
En Europe, la dynamique est particulièrement frappante, notamment grâce au secteur du MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).
Steve Norris, Directeur Général de FLT pour la zone EMEA, souligne : « L'expansion solide de FCM Meetings and Events a ouvert la voie, le Royaume-Uni affichant une augmentation de 46 % en glissement annuel. Ce succès reflète la stabilité et la fiabilité de la prestation de services de FCM, soulignées par sa meilleure performance post-COVID en matière de SLA (Service Level Agreement). »
"Il y a des opportunités pour les acteurs bien positionnés"
Autres articles
-
FCM Travel France renforce ses équipes !
-
FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
-
FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle
-
MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
-
FCM Travel met l'intelligence artificielle au service des travel managers
Ces résultats reposent notamment sur l'intelligence artificielle et l'innovation. « Il ne s'agit pas de faire travailler les gens plus dur. Il s'agit de travailler plus intelligemment grâce à des outils basés sur l'IA et des processus rationalisés qui libèrent nos consultants pour qu'ils se concentrent sur des missions clients complexes et à forte valeur ajoutée. » détaille Chris Galanty Directeur Général Mondial Corporate de Flight Centre Travel Group.
Le groupe mise sur ses plateformes technologiques propriétaires, notamment Melon et FCM Booking (soutenu par la technologie Whereto), pour fluidifier l'expérience client.
Aujourd'hui, 10 % du chiffre d'affaires mondial de FCM provient des événements, des solutions de paiement et du conseil.
Alors que le secteur du voyage d'affaires entre dans une phase de consolidation intense, Chris Galanty se montre offensif :
« De nouveaux acteurs perturbent les modèles traditionnels. (...) Cela crée des opportunités pour les acteurs bien positionnés – et nous en tirons parti avec un solide portefeuille de nouveaux comptes et une forte rétention. »
Avec une Asie « redevenue rentable » et « une croissance de 13 % sur le segment PME aux États-Unis, Flight Centre Travel Group » aborde le second semestre 2026 avec une confiance affichée.
Le groupe mise sur ses plateformes technologiques propriétaires, notamment Melon et FCM Booking (soutenu par la technologie Whereto), pour fluidifier l'expérience client.
Aujourd'hui, 10 % du chiffre d'affaires mondial de FCM provient des événements, des solutions de paiement et du conseil.
Alors que le secteur du voyage d'affaires entre dans une phase de consolidation intense, Chris Galanty se montre offensif :
« De nouveaux acteurs perturbent les modèles traditionnels. (...) Cela crée des opportunités pour les acteurs bien positionnés – et nous en tirons parti avec un solide portefeuille de nouveaux comptes et une forte rétention. »
Avec une Asie « redevenue rentable » et « une croissance de 13 % sur le segment PME aux États-Unis, Flight Centre Travel Group » aborde le second semestre 2026 avec une confiance affichée.