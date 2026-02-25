TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

résultats du premier semestre 2026


Le géant australien Flight Centre Travel Group (FLT) a publié ses résultats du premier semestre 2026. Avec un bénéfice avant impôt de 124,6 millions AUD (dollars australiens), le groupe dépasse largement ses prévisions initiales, porté par une division corporate en pleine mutation technologique.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 17:53

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre 2026 - Depositphotos.com Auteur Maridav
Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre 2026 - Depositphotos.com Auteur Maridav
Hurtigruten
Flight Centre Travel Group (FLT) a dévoilé ce 26 février des résultats financiers solides pour le semestre clos au 31 décembre 2025. Le bénéfice sous-jacent avant impôt (UPBT) s'établit à 124,6 millions AUD (75,07M€), soit une progression de 4 % par rapport à l'année précédente (119,7 millions AUD soit 72,11M€).

La division Corporate du groupe, portée par les marques FCM Travel et Corporate Traveller, continue de battre des records en volume d'affaires (TTV = Total Transaction Value=, indique un communiqué du groupe.

En Europe, la dynamique est particulièrement frappante, notamment grâce au secteur du MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Steve Norris, Directeur Général de FLT pour la zone EMEA, souligne : « L'expansion solide de FCM Meetings and Events a ouvert la voie, le Royaume-Uni affichant une augmentation de 46 % en glissement annuel. Ce succès reflète la stabilité et la fiabilité de la prestation de services de FCM, soulignées par sa meilleure performance post-COVID en matière de SLA (Service Level Agreement). »

"Il y a des opportunités pour les acteurs bien positionnés"

Autres articles
Ces résultats reposent notamment sur l'intelligence artificielle et l'innovation. « Il ne s'agit pas de faire travailler les gens plus dur. Il s'agit de travailler plus intelligemment grâce à des outils basés sur l'IA et des processus rationalisés qui libèrent nos consultants pour qu'ils se concentrent sur des missions clients complexes et à forte valeur ajoutée. » détaille Chris Galanty Directeur Général Mondial Corporate de Flight Centre Travel Group.

Le groupe mise sur ses plateformes technologiques propriétaires, notamment Melon et FCM Booking (soutenu par la technologie Whereto), pour fluidifier l'expérience client.

Aujourd'hui, 10 % du chiffre d'affaires mondial de FCM provient des événements, des solutions de paiement et du conseil.

Alors que le secteur du voyage d'affaires entre dans une phase de consolidation intense, Chris Galanty se montre offensif :

« De nouveaux acteurs perturbent les modèles traditionnels. (...) Cela crée des opportunités pour les acteurs bien positionnés – et nous en tirons parti avec un solide portefeuille de nouveaux comptes et une forte rétention. »

Avec une Asie « redevenue rentable » et « une croissance de 13 % sur le segment PME aux États-Unis, Flight Centre Travel Group » aborde le second semestre 2026 avec une confiance affichée.

Lu 155 fois

Tags : fcm
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 25 Février 2026 - 10:19 S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

Mardi 24 Février 2026 - 07:25 Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE

Dernière heure

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Oceania Cruises lance un programme de parrainage

LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs
Production

Production

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes
AirMaG

AirMaG

LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026

LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises lance un programme de parrainage

Oceania Cruises lance un programme de parrainage
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026

Flight Centre Travel Group : bénéfice en hausse au premier semestre de l'exercice 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias