TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

Christelle Viana a rejoint FCM Travel France en 2022


FCM Travel France annonce la nomination de Christelle Viana au poste de Directrice des Opérations.


Rédigé par le Jeudi 11 Septembre 2025

Christelle Viana Directrice des Opérations de FCM Travel France - Photo FCM
Christelle Viana Directrice des Opérations de FCM Travel France - Photo FCM
Aerticket
FCM Travel France annonce la nomination de Christelle Viana au poste de Directrice des Opérations.

Arrivée chez FCM en 2022, Christelle Viana a d’abord occupé le poste de Customer Service Team Manager. En 2023, elle est nommée Area Service Manager Spain, avant de devenir Operations Manager France début 2025.

En juin 2025, elle prend la direction des opérations de FCM Travel France.

A lire aussi : FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle

Basée à Bordeaux, elle pilote aujourd’hui l’ensemble des équipes opérationnelles françaises, avec pour mission "d’assurer la qualité et l’efficacité du service délivré aux clients. Sa feuille de route inclut la coordination des équipes, l’optimisation des processus, l’adoption des innovations technologiques de FCM et la mise en place d’actions visant à renforcer la satisfaction et la fidélisation des clients," indique un communiqué de presse.

Avant de rejoindre FCM, elle a passé près de 18 ans au sein de TUI France, où elle a notamment occupé le poste de Store Manager, coordonnant le développement commercial, la gestion opérationnelle et le management d’équipes.

« Je suis ravi d’accueillir Christelle dans l’équipe de direction. Sa nomination s’inscrit parfaitement dans la stratégie de FCM Travel France qui vise à consolider l’organisation interne pour accompagner notre croissance et renforcer notre positionnement parmi les acteurs majeurs du voyage d’affaires en France » ajoute Christophe Hamonic, Directeur général FCM France.






Lu 212 fois

Tags : fcm
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde
Dernière heure

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias