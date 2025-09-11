FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

Christelle Viana Directrice des Opérations de FCM Travel France - Photo FCM
FCM Travel France annonce la nomination de Christelle Viana au poste de Directrice des Opérations.
Arrivée chez FCM en 2022, Christelle Viana a d’abord occupé le poste de Customer Service Team Manager. En 2023, elle est nommée Area Service Manager Spain, avant de devenir Operations Manager France début 2025.
En juin 2025, elle prend la direction des opérations de FCM Travel France.
A lire aussi : FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle
Arrivée chez FCM en 2022, Christelle Viana a d’abord occupé le poste de Customer Service Team Manager. En 2023, elle est nommée Area Service Manager Spain, avant de devenir Operations Manager France début 2025.
En juin 2025, elle prend la direction des opérations de FCM Travel France.
A lire aussi : FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle
Basée à Bordeaux, elle pilote aujourd’hui l’ensemble des équipes opérationnelles françaises, avec pour mission "d’assurer la qualité et l’efficacité du service délivré aux clients. Sa feuille de route inclut la coordination des équipes, l’optimisation des processus, l’adoption des innovations technologiques de FCM et la mise en place d’actions visant à renforcer la satisfaction et la fidélisation des clients," indique un communiqué de presse.
Avant de rejoindre FCM, elle a passé près de 18 ans au sein de TUI France, où elle a notamment occupé le poste de Store Manager, coordonnant le développement commercial, la gestion opérationnelle et le management d’équipes.
« Je suis ravi d’accueillir Christelle dans l’équipe de direction. Sa nomination s’inscrit parfaitement dans la stratégie de FCM Travel France qui vise à consolider l’organisation interne pour accompagner notre croissance et renforcer notre positionnement parmi les acteurs majeurs du voyage d’affaires en France » ajoute Christophe Hamonic, Directeur général FCM France.
Avant de rejoindre FCM, elle a passé près de 18 ans au sein de TUI France, où elle a notamment occupé le poste de Store Manager, coordonnant le développement commercial, la gestion opérationnelle et le management d’équipes.
« Je suis ravi d’accueillir Christelle dans l’équipe de direction. Sa nomination s’inscrit parfaitement dans la stratégie de FCM Travel France qui vise à consolider l’organisation interne pour accompagner notre croissance et renforcer notre positionnement parmi les acteurs majeurs du voyage d’affaires en France » ajoute Christophe Hamonic, Directeur général FCM France.