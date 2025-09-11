FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

"d’assurer la qualité et l’efficacité du service délivré aux clients. Sa feuille de route inclut la coordination des équipes, l’optimisation des processus, l’adoption des innovations technologiques de FCM et la mise en place d’actions visant à renforcer la satisfaction et la fidélisation des clients,"

Je suis ravi d’accueillir Christelle dans l’équipe de direction. Sa nomination s’inscrit parfaitement dans la stratégie de FCM Travel France qui vise à consolider l’organisation interne pour accompagner notre croissance et renforcer notre positionnement parmi les acteurs majeurs du voyage d’affaires en France