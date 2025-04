FCM Travel met l'intelligence artificielle au service des travel managers

Le « leakage », ou hors-programme, constitue une problématique majeure : il complique le suivi budgétaire, nuit à la conformité et fragilise la sécurité des collaborateurs.



FCM y répond avec une solution IA intégrée dans FCM Extension, qui détecte automatiquement les comportements à risque, comme une tentative de réservation hors des canaux autorisés.



Le système alerte alors l’utilisateur et le redirige vers les outils internes, permettant aux travel managers de retrouver une visibilité complète sur les flux de réservation.



Résultat : une meilleure analyse des usages, un renforcement de la sécurité des données, et une capacité accrue à négocier avec les fournisseurs.