SNCF : un nouveau salon en gare de Paris-Bercy, en attendant de nouveaux trains...

Un espace géré par l’entreprise d’insertion La Conciergerie Solidaire


Pour mieux accueillir les passagers professionnels de la ligne Paris - Clermont-Ferrand, la SNCF ouvre un nouveau salon en attendant l’arrivée de trains neufs, en 2027.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

L'inauguration du salon par Amandine Thomas-Commin, directrice d'Intercités (à gauche) - Photo : T. Beaurepère
L'inauguration du salon par Amandine Thomas-Commin, directrice d'Intercités (à gauche) - Photo : T. Beaurepère
Cachée derrière la salle Accor Arena, la gare de Paris Bercy Bourgogne - Pays d'Auvergne est la mal-aimée des gares parisiennes, même si sa taille modeste offre un avantage : il ne faut qu’une poignée de secondes pour en sortir.

La faute à son trafic qui se limite à quelques trains Intercités vers Clermont-Ferrand (1,9 million de passagers par an) et des TER en direction de la Bourgogne, et à des services et boutiques en nombre limité.

La SNCF a toutefois l’intention de la valoriser davantage, portée par la modernisation prochaine des trains Intercités, parmi les moins fiables du réseau.

Améliorer l’offre Intercités à destination des professionnels

Première étape le 24 novembre dernier, avec l’inauguration d’un nouveau salon Pro Intercités, qui remplace l’ancien équipement.

Installé au premier étage de la gare, il est ouvert du lundi au samedi, de 6h30 à 19h.

« Nous ne voulions pas attendre les futurs trains pour améliorer la qualité de services. Cela passe notamment par l’ouverture de ce nouveau salon » a précisé Amandine Thomas-Commin, directrice Intercités pour encore quelques semaines, lors de son inauguration.

L’accès est réservé aux porteurs de la Carte Grand Voyageur et d’un titre de transport du jour sur Intercités en 1ère classe, aux membres du programme Grand Voyageur Le Club (avec billet en 1ère ou 2e classe) et aux passagers détenteurs d’un billet Flex 1ère, Liberté 1ère, négocié 1ère ou remisé 1ère.

Presse, boissons, fruits et viennoiseries…

Passé une fresque réalisée par Pignon sur Rue, les voyageurs découvrent un salon éclairé par la lumière du jour, équipé d'une trentaine de fauteuils, chaises et quelques tables.

Il combine trois espaces pour travailler (avec wifi gratuit), se détendre et/ou prendre un café. Deux cabines isolées permettent de passer un appel téléphonique en toute discrétion.

Outre une sélection de titres de presse et de brochures d’Offices de tourisme, ils peuvent également profiter d’une offre de boissons chaudes et fraîches, fruits et viennoiseries.

Un lieu inédit, avec des partenaires RSE

Le salon se distingue toutefois de ceux que l’on trouve dans les gares TGV par sa sobriété et son concept. Car pour imaginer cet espace, la SNCF a fait le pari de la RSE.

Outre le réemploi de mobiliers de seconde main, elle en a confié la gestion à La Conciergerie Solidaire, une entreprise d’insertion spécialisée dans l’hospitalité et la conciergerie.

Fondée en 2010, elle gère une centaine de sites, des comptoirs au sein des entreprises ou encore des tiers-lieux. « Nous sommes fiers de démarrer un partenariat avec la SNCF » précise le fondateur Sylvain Lepainteur, qui espère que cette collaboration en appellera d’autres.

Pour ce salon, quatre salariés en insertion sont chargés d’accueillir les voyageurs, mais aussi de créer du lien et de valoriser l’expérience. « Merci de nous aider à montrer que service Premium peut rimer avec solidaire. L’inclusion n’est pas une tendance, mais une voie d’avenir » ajoute-t-il.

En complément, La Conciergerie Solidaire travaille avec des partenaires de l’économie sociale et solidaire : Café Joyeux, la boulangerie d’insertion Farinez-Vous, ou encore une marque de thé bio et équitable.

De nouveaux trains Oxygène en 2027, pour remplacer les vieux Corail

Le salon préfigure la nouvelle offre que la SNCF souhaite proposer aux passagers des Intercités vers Clermont-Ferrand.

Outre la régénération des voies en cours par SNCF Réseau, de nouveaux trains Oxygène vont remplacer les vieux Corail.

28 rames de ce nouveau modèle, entièrement financées par l’Etat, ont été commandées au constructeur espagnol CAF, soit un investissement de 700 millions d’euros.

Elles seront équipées de 420 places, dont un tiers en Première. A défaut de voiture restaurant, un service à la place sera proposé.

Leur homologation est prévue pour fin 2026, avec les premières rames en circulation sur les axes Paris/Clermont-Ferrand et Paris/Orléans/Limoges/Toulouse (depuis la gare de Paris-Austerlitz) à la fin du premier trimestre 2027.

L’intégralité des rames devrait être déployée à la fin de l’année 2027 avec, outre un confort accru et une fiabilité améliorée, un léger gain de temps de 10 à 15 minutes, promet Amandine Thomas-Commin.

Les mêmes trains Oxygène seront ensuite déployés sur la ligne Marseille-Bordeaux (22 rames en commande), mais pas avant 2028.

