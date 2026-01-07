Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

, incluant les métiers de la restauration, de l’hébergement, de l’accueil, de la plage et des services techniques.Les opportunités s’adressent aussi bien à des candidats débutants qu’à des profils expérimentés, a. L’ensemble des équipes managériales, appuyées par les ressources humaines, sera mobilisé afin de conduire les entretiens sur place et d’échanger directement avec les postulants.