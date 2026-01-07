TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Une journée dédiée organisée à l’Hôtel Majestic


Le groupe Barrière organise une journée de recrutement pour la saison 2026 à l’Hôtel Majestic de Cannes. L’événement se tiendra le 6 février et vise à pourvoir plusieurs centaines de postes saisonniers.


Rédigé par le Vendredi 9 Janvier 2026

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes ©DepositPhotos/danielphoto
Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes ©DepositPhotos/danielphoto
Le vendredi 6 février, l’Hôtel Majestic de Cannes donnera le coup d’envoi de ses recrutements pour la saison 2026 à l’occasion d’une journée organisée dans le Salon Croisette, de 9h30 à 17h.

Cet événement s’inscrit dans un dispositif annuel visant à constituer les équipes saisonnières des établissements Barrière à Cannes.

Chaque année, près de 350 saisonniers rejoignent les équipes de l’Hôtel Majestic et de sa plage privée. À ces recrutements s’ajoutent environ 150 collaborateurs pour le Gray d’Albion et sa plage. Le dispositif est complété par le recours à des extras lors des pics d’activité, en parallèle d’un effectif permanent de 280 salariés en CDI.

Pour la saison 2026, les embauches s’échelonneront à partir de la réouverture de mars, avec une montée en puissance progressive jusqu’au Festival de Cannes, puis une nouvelle phase durant l’été, notamment ouverte aux étudiants.

Barrière : des opportunités sur l’ensemble des métiers opérationnels

La journée de recrutement vise à pourvoir des postes sur l’ensemble des fonctions opérationnelles, incluant les métiers de la restauration, de l’hébergement, de l’accueil, de la plage et des services techniques.

Les opportunités s’adressent aussi bien à des candidats débutants qu’à des profils expérimentés, avec des perspectives d’évolution au sein des établissements.

Le Majestic met l’accent sur les qualités humaines et l’engagement des candidats, au-delà des parcours professionnels. L’ensemble des équipes managériales, appuyées par les ressources humaines, sera mobilisé afin de conduire les entretiens sur place et d’échanger directement avec les postulants.

A lire aussi : Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

