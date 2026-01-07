Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Le vendredi 6 février, l’Hôtel Majestic de Cannes donnera le coup d’envoi de ses recrutements pour la saison 2026 à l’occasion d’une journée organisée dans le Salon Croisette, de 9h30 à 17h.
Cet événement s’inscrit dans un dispositif annuel visant à constituer les équipes saisonnières des établissements Barrière à Cannes.
Chaque année, près de 350 saisonniers rejoignent les équipes de l’Hôtel Majestic et de sa plage privée. À ces recrutements s’ajoutent environ 150 collaborateurs pour le Gray d’Albion et sa plage. Le dispositif est complété par le recours à des extras lors des pics d’activité, en parallèle d’un effectif permanent de 280 salariés en CDI.
Pour la saison 2026, les embauches s’échelonneront à partir de la réouverture de mars, avec une montée en puissance progressive jusqu’au Festival de Cannes, puis une nouvelle phase durant l’été, notamment ouverte aux étudiants.
Cet événement s’inscrit dans un dispositif annuel visant à constituer les équipes saisonnières des établissements Barrière à Cannes.
Chaque année, près de 350 saisonniers rejoignent les équipes de l’Hôtel Majestic et de sa plage privée. À ces recrutements s’ajoutent environ 150 collaborateurs pour le Gray d’Albion et sa plage. Le dispositif est complété par le recours à des extras lors des pics d’activité, en parallèle d’un effectif permanent de 280 salariés en CDI.
Pour la saison 2026, les embauches s’échelonneront à partir de la réouverture de mars, avec une montée en puissance progressive jusqu’au Festival de Cannes, puis une nouvelle phase durant l’été, notamment ouverte aux étudiants.
Barrière : des opportunités sur l’ensemble des métiers opérationnels
Autres articles
-
Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
-
Vacances familiales : Barrière lance l’Ultimate Experience
-
Le Groupe Barrière recrute 1 300 saisonniers pour l'été 2025
-
Courchevel : l'hôtel Barrière Les Neiges a rejoint le réseau Virtuoso
-
Paris : Maison Barrière Vendôme ouvrira en janvier
La journée de recrutement vise à pourvoir des postes sur l’ensemble des fonctions opérationnelles, incluant les métiers de la restauration, de l’hébergement, de l’accueil, de la plage et des services techniques.
Les opportunités s’adressent aussi bien à des candidats débutants qu’à des profils expérimentés, avec des perspectives d’évolution au sein des établissements.
Le Majestic met l’accent sur les qualités humaines et l’engagement des candidats, au-delà des parcours professionnels. L’ensemble des équipes managériales, appuyées par les ressources humaines, sera mobilisé afin de conduire les entretiens sur place et d’échanger directement avec les postulants.
A lire aussi : Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
Les opportunités s’adressent aussi bien à des candidats débutants qu’à des profils expérimentés, avec des perspectives d’évolution au sein des établissements.
Le Majestic met l’accent sur les qualités humaines et l’engagement des candidats, au-delà des parcours professionnels. L’ensemble des équipes managériales, appuyées par les ressources humaines, sera mobilisé afin de conduire les entretiens sur place et d’échanger directement avec les postulants.
A lire aussi : Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international