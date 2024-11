Paris : Maison Barrière Vendôme ouvrira en janvier

“L’ouverture de Maison Barrière Vendôme s’inscrit dans la volonté du groupe Barrière de poursuivre son développement dans les lieux les plus emblématiques et d’offrir à ses clients une nouvelle vision de l’hospitalité, alliant savoir-faire traditionnel et luxe discret"

Du petit-déjeuner au dîner, ledonne rendez-vous aux clients de Maison Barrière Vendôme. A toute heure, il propose une carte généreuse aux accents sud- américains et des cocktails sophistiqués dans un décor feutré et une ambiance chaleureuse.Cependant, les suites les plus spacieuses de l'hôtel, aménagées pour offrir le confort d’un chez-soi, permettront aux hôtes de recevoir leurs convives lors de dîners privés orchestrés par des chefs d’exception.Enfin, unproposera bientôt cabines de soin, rituels de beauté, sauna et bassin froid., souligne dans un communiqué Grégory Rabuel , CEO du groupe Barrière., quatrième génération à développer le Groupe familial fondé en 1912 par François André. Ce Groupe regroupe aujourd’huiuniques participant à leur renommée internationale. Il compte aussi, dont le Fouquet’s sur les Champs-Elysées, marque française emblématique née en 1899 et présente aujourd’hui à New York, au Louvre Abu Dhabi et à Dubaï.Barrière compteet son