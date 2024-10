Groupe Barrière : une nouvelle directrice à la Baule

d'assurer le rayonnement des établissements de La Baule et de b[porter le projet de montée en gamme

garantir les objectifs de qualité et d'excellence du service

d'assurer la profitabilité de l'ensemble des activités du Pôle hôtelier en développant le chiffre d’affaires, en optimisant la rentabilité des hôtels restaurants et des activités de bien être

assurer le bien-être des collaborateurs, la satisfaction des clients et l’animation du resort

En 2017, Isabelle Bouvier est devenue Directrice des opérations de l'Hôtel Lutetia, l'unique palace parisien basé sur la rive gauche de la Seine. Elle y a supervisé la réouverture de l'établissement après une importante rénovation et mené celui-ci à l'obtention du prestigieux statut de "Palace de France" en 2019. Elle a dirigé avec succès cet hôtel de luxe, contribuant à son rayonnement international et assurant une expérience client d'exception.