Alexandre Barrière prend la tête du Groupe Barrière

"Une direction générale accompagnera cette nouvelle organisation" souligne un communiqué qui ajoute par ailleurs que, "des discussions sont en cours de finalisation concernant la sortie du groupe Fimalac du capital de GLB et SFCMC au profit de (la holding familiale) SPD" .



De son côté Joy Desseigne-Barrière, la fille de Dominique Desseigne et sœur d’Alexandre, sera nommée à la présidence du conseil d’administration de SFCMC et de la Société Immobilière et d’Exploitation de l’Hôtel Majestic (SIEHM).



Cette nomination devra être validée par les conseils d’administration de ces entités.



Le Groupe Barrière exploite 32 casinos notamment celui, très prestigieux, de Enghien-les-Bains (il est leader en France), mais aussi plus de 140 restaurants et bars ainsi que 18 hôtels en France - dont un Palace à Courchevel -, à Marrakech et à Saint Barth, totalisant 2 300 chambres auxquelles s’ajoutent 17 Ryads à Marrakech.



La Société de participation deauvillaise (SPD) qui est le holding familial, possédait ces dernières années 60 % du groupe Lucien Barrière, le reste appartenait à Fimalac, holding du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, qui avait racheté la participation d’Accor en 2011.



La SPD détient par ailleurs 60 % de la Société fermière du casino municipal de Cannes (SFCMC, qui exploite les hôtels cannois Majestic et Grey d’Albion), cotée en Bourse.