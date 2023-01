Groupe Barrière : la nouvelle génération bientôt aux commandes ?

Le Groupe Barrière exploite 32 casinos notamment celui, très prestigieux, de Enghien-les-Bains (il est leader en France), mais aussi plus de 140 restaurants et bars ainsi que 18 hôtels en France - dont un Palace à Courchevel -, à Marrakech et à Saint Barth, totalisant 2 300 chambres auxquelles s’ajoutent 17 Ryads à Marrakech. En 2022, il a ouvert son premier établissement aux Etats-Unis avec Le Fouquet's New York à Manhattan.



La Société de participation deauvillaise (SPD) qui est le holding familial, possédait ces dernières années 60 % du groupe Lucien Barrière, le reste appartenait à Fimalac, holding du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, qui avait racheté la participation d’Accor en 2011.



La SPD détient par ailleurs 60 % de la Société fermière du casino municipal de Cannes (SFCMC, qui exploite les hôtels cannois Majestic et Grey d’Albion), cotée en Bourse.



Toutefois, à la faveur du changement de gouvernance en préparation, s'organiserait aussi une évolution de l'actionnariat, selon les informations parues dans Le Figaro et dans le magazine Challenges : Marc Ladreit de Lacharrière aurait accepté le principe d'une cession de l'intégralité des parts de Fimalac dans le groupe Barrière aux enfants de Dominique Desseigne.



Il serait prêt aussi à leur vendre les 10 % qu'il détient dans la SFCMC ce qui permettrait à la famille de posséder une part accrue du capital de cette entité dont le fonds Qatari Diar détient par ailleurs 23 %.