Barrière ouvre 3 parcours de golf

Le groupe Barrière annonce la réouverture des Golfs Barrière Deauville & Saint-Julien ainsi que le Golf International Barrière La Baule dès le lundi 11 mai 2020.



Le groupe précise que les " mesures de distanciation physique et gestes barrières sont appliquées et communiquées sur l'ensemble du parcours client ".



Elles consistent notamment à la désinfection des espaces communs et des espaces de jeux réguliers ; le port de masque et de gants obligatoires pour les collaborateurs Barrière ; le marquage au sol et installation d'écrans plexiglass dans les zones d'accueil.



Les mesures édictées par la Fédération Française de Golf sont également respectées : un maximum de quatre joueurs par partie, l'usage de son propre matériel et du gel hydroalcoolique mis à disposition aux trous n°1 et n°10, les râteaux sont enlevés des bunkers et les drapeaux ôtés des greens...