Barrière recrute près de 1 300 saisonniers

la station historique du groupe Barrière organise une journée de recrutement le 3 mars. Environ 400 saisonniers sont recherchés pour cette nouvelle saison.la station va faire appel à 80 saisonniers pour venir en renfort au sein de l’Hôtel Le Grand Hôtel Barrière Dinard, et des casinos de St Malo et Dinard. Une journée de recrutement est prévue le 14 février sur site - à partir de 9h30. Le Resort participera également au Forum de l’Emploi de Saint-Malo les 3 et 4 mars.près de 450 saisonniers sont attendus cette année. Les équipes organisent une à deux sessions de recrutement tous les mois dans leurs différents établissements depuis le mois de janvier.le Resort s’associe à The Job pour recruter près de 580 saisonniers le 3 avril. Ils organisent également une autre journée de recrutement le 8 mars.l’unique hôtel 5 étoiles de la Côte d’Opale propose une douzaine de postes saisonniers. Deux afterworks de recrutement sont prévus les 9 et 10 février, de 18h00 à 20h00, sur place.40 postes sont à pourvoir.Pour plus de détails sur les postes à pourvoir, les candidats et candidates sont invités à se connecter au site de recrutement Barrière : www.barriere-recrute.com , munis de leur CV.