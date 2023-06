CDS Groupe lance "Le Golfday du Voyage d’Affaires"

La formule de jeu très conviviale du shamble par équipe de trois permettra aux participants de profiter d’un éventuel bonus sur les mises en jeu.



Bonus encore sur un des par trois du parcours avec une mise en jeu supplémentaire pour chaque équipe effectuée par Jules Gris, joueur professionnel sur le Pro-Golf Tour, pour (peut-être) aller chercher une meilleure opportunité de birdie.



Des animations plus individuelles, concours de drive et de précision, seront mises en place sur ce par 72 inauguré en 1989 qui privilégie un jeu de fers affûté à la puissance brute pour pouvoir scorer efficacement.



Tracé boisé et parfois vallonné, fairways serrés entre les arbres, trous en doglegs parfois abrupts et obstacles d’eau psychologiquement impressionnants, ce parcours parisien très attachant présente une particularité amusante : mis à part sur le dernier trou, on ne voit jamais le drapeau depuis le départ des pars quatre et cinq !



Pour se remettre de ces émotions golfiques mises en musique par la team événementielle de fairways et l’équipe UGolf de Béthemont, les joueurs seront récompensés en fin de journée lors d’une remise des prix richement dotée autour d’un cocktail champagne.



Le Golfday du Voyage d’Affaires sera aussi l'occasion de soutenir l'association 60 000 rebonds qui contribue depuis plus de dix ans à faire évoluer le regard sur l'échec en France en accompagnant les entrepreneurs ayant perdu leur entreprise, à se reconstruire personnellement et à rebondir vers un autre projet professionnel.



Une animation spéciale sera mise en place sur un par 3 et le Groupe CDS doublera les sommes récoltées pendant la journée.