Eagle Experience veut faire "swinguer" les golfeurs français

Le tour-opérateur espère donc se positionner sur ce secteur de niche en se démarquant par les destinations qu'il propose.



" Nous pouvons même sous-traiter notre production pour d'autres agences de voyages françaises et des TO, spécialisées ou non, pour leur clientèle de golfeurs, et qui recherchent une expertise sur les destinations que nous proposons ", explique Bastien Lacour.



Eagle Experience propose trois types de séjours en itinérance pour chaque destination : 8 jours / 7 nuits ; 11 jours / 10 nuits ; 14 jours / 13 nuits, mais il peut s'adapter à des demandes plus spécifiques, pour des groupes comme pour des individuels, en fonction du nombre de personnes et du nombre de golfeurs.



" Nos clients ont le choix, pour chaque séjour, entre une offre "Expérience" ou une offre "Prestige".



Pour la première, les clients se déplacent de golf en golf au volant d’un véhicule SUV et sont logés dans des hôtels 4 étoiles. Dans l'offre Prestige, ils se déplacent de golf en golf au volant d’un véhicule premium et sont logés dans des hôtels 5 étoiles.



Notre volonté est de faire découvrir les golfs au plus grand nombre, et c’est pourquoi nous avons choisi de faire une première offre abordable haut de gamme, suivie d'une offre encore plus prestigieuse, en fonction des attentes et des budgets de chacun ".