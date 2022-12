Inflation : quelles tendances pour les séjours Golf ?

« Avec 2 millions d’euros par an, le volume d’activité de 2022 a dépassé celui de 2019 » , annonce Sophie Frewin à la tête du tour-opérateur spécialisé A Golfing Experience. Ici, les séjours luxe représente 25% de l’activité.



Même constat au sein du groupe Voyages Gallia, où les séjours golfiques représentent un tiers de l’activité globale et 7 millions d’euros de volume d’affaires. « L’activité est bien repartie depuis la réouverture des frontières. Notre clientèle est faite de passionnés », souligne le directeur général.



« Nous sommes heureux de clôturer 2022 de façon positive et très proches de ce que nous avions fait en 2019. Bien que les demandes de séjours et souhaits des clients soient très différents des concrétisations Post Covid, on sent un réel besoin de voyager de la part des golfeurs français », note Pascale Despieres, directrice ventes et marketing de Parcours & Voyages.



Pamis les destinations phares pour s’exercer sur un green : le Maroc, l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou encore l’île Maurice.



Chez Parcours & Voyages, le Moyen Orient avec les Emirats (Dubaï ou Abu Dhabi) Le Sultanat d'Oman complète le tableau. Tout comme la Grèce qui apparaît comme étant « la destination de l'année » sur le moyen-courrier, avec le Costa Navarino.



L’hiver est la haute saison pour le golf. « Les passionnés vont essayer de jouer dans des conditions plus agréables, avec de la chaleur » , observe le DG de Voyages Gallia (Golf autour du monde), dont les ventes sont également importantes en République Dominicaine, Afrique du Sud ou encore en Thaïlande.



« Je souhaite pouvoir proposer de nouveau les destinations asiatiques, en plus de la Thaïlande. Au printemps, nous espérons que les Etats-Unis repartiront. L’aérien est un vrai problème en termes de capacité, de service et de tarif. C’est une véritable problématique », complète-t-il.