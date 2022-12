Costa étoffe les croisières "Cruise & Golf" au Golfe Persique

Costa Croisières étoffe son offre. La formule sera non seulement disponible sur les croisières en Méditerranée du Costa Smeralda, mais également sur les croisières du Costa Toscana dans le Golfe Persique.Aux Emirats et à Oman, la sélection golfs participants cet hiver 2022/23 permet notamment deÀ Dubaï, il est possible d’opter pour, où se déroule chaque année le Dubai Desert Classic (parcours de 18 trous de 6 676 mètres) ou, conçu par Ernie Els, vainqueur de l'US Open et de l'Open Championship, qui accueille l'Asian Tour.À Abu Dhabi, les voyageurs pourront tester leur swing àÀ Muscat (Oman), deux adresses :, conçu par Greg Norman et qui accueille l'Oman Open et, qui accueille les championnats nationaux d'Oman depuis les années 1970 et le MENA Tour depuis quatre ans.La formule "Cruise & Glof" s'adresse aux petits groupes de golfeurs mais également aux couples ou aux familles : les personnes accompagnants les sportifs qui ne golfent pas pourront profiter du navire et des excursions.Costa est la compagnie de croisières Officielle de la Ryder Cup 2023 et fournisseur Officiel de la Fédération Italienne de Golf.