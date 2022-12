CIELS DU MONDE : Tour du Monde de Golf 2023

Itinéraire



Voici le programme, étape par étape, au départ de Paris :



• Panama ville (Panama) : Première escale du voyage dans ce petit pays entre les deux Amériques, où l’attraction majeure restera la visite de son célèbre canal !



• Iguaçu (Brésil) : Au carrefour du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay, cette étape sera une vraie immersion dans la culture et la végétation de l’Amérique du Sud. Les chutes impressionnantes laisseront un souvenir mémorable !



• Ȋle de Pâques (Chili) : Passage sur cette petite terre mystérieuse, située au large des côtes chiliennes et connue pour ses fameuses Moaïs, statues monumentales de basalte.



• Nadi (Fidji) : La croisière aérienne se poursuit dans le Pacifique à Viti Levu, principale île de l’archipel des Fidji pour une étape farniente, mais cela sans compter la découverte de villages colorés et de lagons aux eaux turquoise.



• Auckland (Nouvelle Zélande) : Connu bien sur pour le rugby, la voile, mais aussi le golf, ce pays accueillera les voyageurs à Auckland, ville principale et cosmopolite de l’île du Nord. Découverte notamment de l’île de Waiheke, véritable joyau.



• Melbourne (Australie) : Belle escale au pays des kangourous ! Célèbre pour être une des villes les plus agréables du monde, Melbourne, capitale culturelle du pays, abrite de nombreux quartiers animés et musées. Parade des manchots ou excursion dans la région viticole de Yarra rendront le séjour mémorable !



• Bali (Indonésie) : Célèbre notamment pour ses plages de rêve et rizières en terrasse, la petite île de Bali est un beau mélange de merveilles naturelles et d’architecture religieuse, sans compter les délices culinaires. Un dépaysement total garanti !



• Siem Reap (Cambodge) : Angkor Wat, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, est le plus grand des temples et des monuments religieux du monde. Les clients découvriront, non seulement plusieurs temples, mais aussi d’autres trésors cambodgiens, et notamment l’artisanat local et le majestueux spectacle des danses Apsaras.



• Abu-Dhabi (Émirats arabes unis) : Dernière escale à Abu-Dhabi, en passe de devenir la capitale culturelle du Moyen Orient. Visite de la mosquée Sheikh Zayed, ouverte aux non musulmans. Découverte des dunes aux portes du “Quart vide”, l’un des plus grands déserts du monde, et du musée d’Art du Louvre.