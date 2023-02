Atout France : le nombre d'immatriculations remonte en 2022, de façon modérée

Dans le détail, en 2022, Atout France a enregistré un nombre plus important de nouvelles immatriculations qu’en 2021 : 358 opérateurs de voyages et de séjours, dont 232 dans la catégorie agents de voyages ou apparentés.



Un chiffre qui, ramené aux 2 844 immatriculations enregistrées au global en 2022, indique que les nouveaux opérateurs représentent un ratio de 12,6% des immatriculations enregistrées en 2022 par Atout France.



" Ce nombre de nouvelles immatriculations est de nouveau en hausse après deux années de baisse (332 en 2020 et 177 en 2021). Pour rappel, le nombre de nouveaux opérateurs était de 580 en 2019 ", ajoute Atout France.



Quant aux radiations et aux non-renouvellements, leur nombre s’élève à 394 en 2022, dont 235 dans la catégorie "agents de voyages ou apparentés".



En 2019, le nombre de radiations et non-renouvellements était de 554 (473 en 2020 et 529 en 2021).