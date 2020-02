Le groupe hôtelier Barrière débarque pour la 1ère fois dans les Caraïbes (vidéo)

Situé à quelques pas de la plage de Shell Beach, de la table du Shellona, à cinq minutes de marche de la vie du port et ses ruelles tranquilles, le Barrière Le Carl Gustaf n'en oublie pas moins sa touche française.



" Le choix n’a pas été celui d’une transformation radicale mais de rendre ces espaces plus fonctionnels, " résume

Dorothée Boissier, du cabinet d’architecte d’intérieur en charge de la réhabilitation.



" Dans l’extension des salons et dans les villas-bungalows, nous avons aussi joué avec la lumière des Caraïbes en usant de “filtres” : celui naturel des arbres ; et puis ceux faits de tissu et de bois pour les varangues, les canisses et les panneaux sur les ouvertures. "



Êtes-vous prêts à proposer un peu de l'esprit du Fouquet's à l'ombre des palmiers et de chaleur caribéenne ?