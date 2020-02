Barrière : près de 800 postes à pourvoir pour cet été

Plus de 200 postes sont disponibles lors de la journée recrutement Resort Deauville - Trouville, pour les 3 Hôtels Barrière (4 et 5 étoiles), les 3 Spas, les 2 golfs, les 23 Bars et Restaurants à Deauville, l'activité Traiteur Barrière à Pont L'Evêque, ainsi que les Casinos Barrière Trouville et Deauville. Avec plus de 500 employés à l'année sur Deauville, Barrière est le plus gros employeur de la station.



Pour se préparer à la saison prochaine, le Resort a besoin de renforts au sein de ses équipes pour ses métiers d'Hôtellerie (Bagagiste, Femme de Chambre, Voiturier, Concierge...), de Restauration (Commis de Cuisine, Plongeur, Chef de Partie, Sommelier, Barman...) et de Bien-Être (Thérapeutes, responsable de Soins...).



Rendez-vous le lundi 2 mars 2020 à l'Hôtel Barrière Le Royal Deauville pour des sessions de Speed Recruiting avec les responsables des différents services. Les candidats, munis de CV et lettres de motivation pourront participer à plusieurs ateliers et animations.



Du 9 au 27 mars 2020, Barrière sera de nouveau présent aux côtés de l'antenne locale de Pôle Emploi et invite les candidats non disponibles le lundi 2 mars à rejoindre un salon virtuel de recrutement. Les candidats pourront alors se positionner sur les offres et des créneaux d'entretien proposés.