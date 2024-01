Emploi : le groupe Barrière va recruter de jeunes retraités

Aujourd'hui présidé par Alexandre Barrière et sa sœur Joy Desseigne-Barrière , le groupe Barrière a été fondé en 1912. Cette année-là, un certain François André débute son activité dans le domaine des casinos à Ostende, en Belgique.Il embauchera son neveu Lucien Barrière en 1951, avant d’en faire son légataire universel. À sa mort, en 1962, Lucien Barrière a repris les rênes du groupe qui a été développé, ensuite, par sa fille Diane Barrière, puis par son gendre Dominique Desseigne.Le groupe Barrière regroupe aujourd'hui 32 casinos, un Club de Jeux, 19 hôtels de luxe - en majorité des 5 étoiles ainsi qu'un palace à Courchevel - auxquels s’ajoutent 17 ryads à Marrakech, 16 spas, un centre de thalassothérapie, une balnéothérapie et plus de 150 bars et restaurants dont le célèbre Fouquet's des Champs Elysées, à Paris. Née en 1899, cette marque française devenue emblématique est aujourd'hui présente à New York, au Louvre Abu Dhabi et à Dubaï.Le groupe Barrière emploie près de 7000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,29 milliards d'euros au cours de l'exrcice clos de 31 octobre 2022.