Le groupe Barrière redevient exclusivement familial 🔑

Cette nouvelle organisation s'accompagne d'un autre changement notable : désormais, la direction opérationnelle du groupe n'est plus issue du giron familial.



Depuis le 1er août 2023, Grégory Rabuel, ex-PDG d'Altice France et de SFR Grégory Rabuel, est officiellement directeur général. Il était déjà en mission à la tête du groupe, depuis avril, dans un contexte de passation de pouvoir un peu tendue.



Tous ces changements devraient conforter les évolutions stratégiques voulues par Alexandre Barrière. Le groupe entend se renforcer à l'international.



En témoignent la récente ouverture d'un Hôtel Barrière Le Fouquet’s à New York - première adresse du Groupe aux Etats-Unis - et celle d'un restaurant Paradiso à Abu Dhabi (après la brasserie Fouquet’s au Musée du Louvre Abu Dhabi, en 2020).



Le groupe Barrière voudrait également segmenter son parc hôtelier en créant des collections d'établissements pour mieux les positionner et mettre davantage l'accent sur le divertissement et le numérique.