La Maison de la Nature ouvre en grand les sorties nature aux personnes handicapées

TourMaG.com - Pourriez-vous nous présenter en quelques phrases votre concept ?



Blandine Duchêne : La Maison de la Nature organise des sorties pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, des sorties en pleine nature avec l'aide de Gyropodes, outil de déplacement permettant aux personnes de se mouvoir librement et en toute autonomie. Notre concept permet d'organiser des sorties mixtes (en incluant des personnes valides et des personnes non valide) afin de partager ensemble des moments autour du thème de la biodiversité sur le terrain.



Nous disposons de 3 gyropodes et dans un avenir proche, nous devons acquérir 3 autres gyropodes ce qui fera une flotte de 6 appareils permettant à un groupe de 6 personnes de participer aux sorties en demi-journée ou sur une journée et cela tout au long de l'année.



TourMaG.com - Quel projet ou action mettez-vous en lumière en participant aux Palmes du Tourisme Durable ?



Blandine Duchêne : Notre projet est un projet novateur pour un public peu sollicité dit "fragile" dans le domaine naturel environnemental. L'idée de proposer une activité autour de l'environnement accessibilité et respectueuse de l'environnement rentre dans le cadre du Tourisme Durable.



Nos activités sont réalisées tout au long de l'année et sur des sites naturelles ouvert aux publics. De plus notre association est reconnue pour sa qualité d'expert dans l’éducation à l'environnement et le développement durable auprès du tout public quelque soit l'âge, le cadre de l'intervention (scolaire, loisirs, formation...)