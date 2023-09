Le groupe Barrière réorganise son organigramme 6 directions créées et nomination d'un Secrétaire général

Grégory Rabuel directeur général a procédé à la réorganisation du groupe avec 6 directions et la nomination au poste de Secrétaire Général de Franck-Philippe Georgin.

Redevenu



Le Comité Exécutif de Barrière compte désormais un Secrétaire Général et

6 directeurs généraux.



Le Secrétariat Général est créé "pour piloter la Communication, la Culture d’Entreprise et la RSE, le service Juridique, les Affaires Publiques, et la Sécurité du Groupe" . C'est [Franck-Philippe Georgin]urlurlblank:https://g.co/kgs/c1NMRF qui occupera le poste.



Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, la carrière de Franck-Philippe Georgin, 42 ans, est d’abord marquée par le service de l’Etat et la vie publique.



Au sein du ministère de l’Intérieur, il a débuté son parcours au poste de Directeur de cabinet du Préfet de la région Picardie, Préfet de la Somme (2008). En 2010, il est nommé Secrétaire Général de la Préfecture de la Creuse. Il rejoint en 2011 le cabinet du ministre de l’Intérieur en tant que Conseiller. En 2012, il est nommé Sous-Préfet de Fontainebleau.



Ensuite, de 2012 à 2014, en collectivité locale, il occupe le poste de Directeur de cabinet du Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes.



En 2015, il prend le poste de Directeur des études et des relations internationales du Parti Les Républicains.



Il rejoint le monde de l’entreprise en 2017, en intégrant la direction de la stratégie et du plan du groupe Casino.



Nommé Secrétaire général du groupe Casino en 2018 et parallèlement Administrateur en 2022, il est chargé notamment du pilotage des ressources humaines du groupe et de son encadrement supérieur.



Son arrivée a permis de donner une impulsion nouvelle aux initiatives en faveur de l’égalité professionnelle, de management bienveillant et d’inclusion dans le monde du travail. Il a également siégé en tant qu’administrateur de la Fondation Casino et de plusieurs filiales à l’étranger.



En 2022, il est nommé Senior Vice-Président chargé des projets et des développements de la compagnie maritime CMA-CGM.



Clément MARTIN SAINT-LÉON est nommé Directeur Général Jeux Autres articles Alexandre Barrière prend la tête du Groupe Barrière

Barrière recrute près de 1 300 saisonniers

Barrière recrute près de 1300 saisonniers

Hôtellerie : pourquoi Louvre Hotels Group et Barrière s'allient-ils ?

Digital : Barrière se lance dans l'e-sport La Direction Générale Jeux regroupe les activités des Casinos et des Jeux en Ligne, tant d’un point de vue opérationnel que sur ses enjeux de développement.



Clément MARTIN SAINT-LÉON, 45 ans, a rejoint Barrière en 2020 en tant que Responsable des Affaires Réglementaires et des Nouveaux Marchés, avant de devenir Responsable de la Stratégie et du Développement des Jeux en 2021. Il est à l’initiative du vaste projet de Casino Augmenté qu’il supervise depuis son arrivée dans le Groupe.



Clément MARTIN SAINT-LÉON a débuté sa carrière chez Ernst & Young à Paris en 2001, où il a notamment été Manager de la Practice Hôtellerie & Luxe.



En 2009, il rejoint l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) en tant que Directeur des Agréments et de la Supervision, supervisant les opérations de jeu en ligne, avant d’être nommé Directeur des Études économiques puis Directeur des Marchés, de la Consommation et de la Prospective en 2013. Durant 10 ans, il va ainsi participer activement à la construction du cadre réglementaire et au succès de l’ouverture du marché des jeux en ligne en France.



Cette expérience lui confère une connaissance unique du secteur alliant expertise scientifique et opérationnelle, notamment sur les problématiques de Jeu Responsable.



Clément MARTIN SAINT-LÉON est diplômé de l’ESC en Finance Générale, de l'EM Lyon Business School et titulaire d'un Master en Management de l’Université de Kaohsiung à Taiwan.

Julien HUEL est nommé Directeur Général Hôtellerie et Restauration La Direction Générale Hôtellerie et Restauration voit son périmètre augmenté des activités de développement et d’ouvertures de nouveaux établissements.



Julien HUEL, 40 ans, a intégré le groupe Barrière en 2010 en tant que Contrôleur Financier Groupe. En 2014, il crée la filiale LB Services, le centre de services partagés en charge de gérer la comptabilité et la paye de l’ensemble des filiales françaises dont il assurera la direction générale pendant un an.



En 2016, son périmètre évolue et il est nommé Directeur Général des Opérations Restauration - où il a engagé un profond travail de développement et de modernisation de l’offre.



En 2018, il devient Directeur Général Restauration et Directeur Général Adjoint Transformation. Aux côtés d’Alexandre Barrière, il engage un plan de transformation au service de l’expérience client, de la digitalisation, de l’innovation et de l’expérience collaborateur chez Barrière. Il contribue également à la diversification et au développement de la Restauration en pilotant la rénovation et le développement de plusieurs bars et restaurants et notamment en ouvrant le Fouquet’s au sein du Louvre Abu Dhabi.



En 2021, il est nommé Directeur Général Adjoint Stratégie et Développement. Dans la continuité des transformations engagées, il renforce les ambitions de modernisation du Groupe en initiant des chantiers comme le Casino Augmenté, il contribue à la diversification des activités en intégrant L’Éclair de Génie et en supervisant ses activités, tout en poursuivant le développement à l’international en pilotant l’ouverture du Fouquet’s Dubaï.



Julien HUEL a débuté sa carrière en tant qu’Auditeur Financier au sein du cabinet PWC en 2006.



Il est diplômé d’un Master de l’Université Paris Dauphine – PSL (Magistère de Sciences de Gestion).

Fabien COSTA est nommé Directeur Général Ventes, Marketing et Expérience Client La Direction Générale Ventes, Marketing et Expérience Client, est également en charge des activités artistiques et des spectacles. Cette nouvelle Direction prend aussi la responsabilité de la Direction Architecture et Patrimoine dont les projets de rénovation s’inscrivent dans les objectifs du Groupe en termes de développement de l’expérience client.



Fabien COSTA, 49 ans, rejoint le groupe Barrière. Il a débuté sa carrière chez SFR en 1999 comme Ingénieur Avant Vente avant d’être nommé Directeur Commercial Sud France en 2011. En 2013, il devient Directeur des Opérations à L’Agence Télécom, avant d’intégrer le COMEX d’Altice France lorsqu’il est nommé Directeur Exécutif Grand Public chez SFR en 2021.



Au cours de sa carrière chez SFR, son expérience à la Direction BtoC pour les marques SFR, RED et les MVNO du Groupe lui a permis d’acquérir une fine connaissance des stratégies de distribution et de développement de marques grand public à tous les niveaux (marketing, canaux de ventes, marque et service clients).



Fabien COSTA est ingénieur en télécommunications de formation et diplômé de l’ESSEC Business School (Master Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales).

André DECOUTERE est nommé Directeur Général Ressources Humaines et intègre le Comité Exécutif. La Direction Générale Ressources Humaines est placée au plus haut niveau de l’organisation.



André DECOUTERE, 59 ans, a intégré le groupe Barrière en mars 2000, d’abord à La Baule, en tant que Responsable Ressources Humaines, puis comme DRH zone Ouest en 2001. En 2006, il rejoint le Siège et est nommé Directeur des Ressources Humaines Groupe.



André DECOUTERE a débuté sa carrière chez SPIE BATIGNOLLES en 1986 en tant que Cadre RH, avant de devenir Chef du Personnel en 1990. Il a ensuite rejoint SPIE TRINDEL comme Directeur du Personnel en 1990. En 1992, il devient Directeur du Personnel chez SNIG.



Il a ensuite intégré CSD (filiale de PROMODÈS) en tant que Responsable du Personnel, avant d’être nommé DRH en 1998. En 1999, il est devenu DRH pour la région Nord chez CHAMPION (filiale de PROMODÈS).



André DECOUTERE est diplômé de l'Université de Lille II en Droit des Affaires (Maîtrise) et en Droit Social (DEA).

Emmanuelle ANGLADE est nommée Directrice Générale Digital, Data et Technologies La Direction Générale Digital, Data et Technologies a pour mission d’accélérer la transformation digitale du Groupe et de préparer l'ouverture de nouveaux marchés en ligne.



Emmanuelle ANGLADE, 51 ans, a intégré le groupe Barrière en 2018 en tant que Directrice Générale Commercial, Marketing et Technologie.



Elle a notamment initié la transformation digitale du groupe au service des clients, des collaborateurs et du business en structurant les équipes au siège et en diffusant une culture projet agile au sein des différents métiers du Groupe. Emmanuelle ANGLADE a par ailleurs orchestré l’adaptation des offres et programmes aux nouvelles attentes de la clientèle dans un contexte post-covid. Sa contribution au développement du chiffre d’affaires généré en ligne s’est traduite par une augmentation de 58% du chiffre d’affaires réalisé sur ce périmètre entre 2019 et 2023. Enfin, elle a accompagné le développement de la présence commerciale de Barrière à l'international avec une progression de 43% du chiffre d'affaires réalisé auprès de la clientèle internationale entre 2019 et 2023.



Emmanuelle ANGLADE a débuté sa carrière dans le conseil (Ernst & Young et FirstMark Communication).



A partir de 2003, elle s’investit dans l’industrie des télécommunications, où elle exercera différentes fonctions de marketing pendant 15 ans. D’abord chez Neuf Cegetel en tant que Product Marketing Manager puis Directrice de programme. En 2008, elle rejoint SFR en France pour prendre successivement en charge les directions Marketing Relationnel Clients, Opérations CRM et Marketing global.



En 2015, elle rejoint Accorhotels en tant que Directrice Customer Strategy & CRM pour le Groupe ; elle participe à la transformation digitale du Groupe et prend en charge des projets de personnalisation de l’expérience client.



Emmanuelle ANGLADE, est diplômée de Polytechnique, de l’ENSAE Paris et de l’INSEAD (Executive MBA Vivendi).

Philippe PERROT est nommé Directeur Général Finance La Direction Générale Finance est garant des indicateurs de santé économique du Groupe. Cette Direction pilote également les achats, la lutte contre le blanchiment, l’audit, les risques et assurances.



Philippe PERROT, 55 ans, a intégré le groupe Barrière en 2004 à Cannes, en tant que Directeur Administratif et Financier (DAF) de la SFCMC. Il rejoint le Siège parisien de Barrière en 2009, où il prend le poste de Directeur Administratif et Financier. En 2013, Philippe PERROT développe la structuration des ressources et forces financières du Groupe afin d’automatiser l’ensemble de la chaîne de production financière.

En 2017, il étoffe son périmètre en étant nommé Directeur Général des Métiers Supports & Directeur Financier Groupe.



Philippe PERROT a débuté sa carrière en 1989 chez Grande Paroisse SA en tant que Comptable et Responsable comptable des filiales. En 1994, il rejoint ELF Atochem SA au poste d’Organisateur et auditeur comptable avant d’intégrer Ernst & Young Audit en 1995 en tant qu’Auditeur Financier puis Directeur de mission Business Risk Management. En 1999, il est nommé Directeur Administratif et Financier de Vivendi Universal Education France, où il prend en charge la Direction Financière, la DSI, l’organisation et la conduite de projets, la Paie et de l’Administration des ventes.



Philippe PERROT est titulaire du Diplôme d’Etudes Comptables et Financières (D.E.C.F) et du Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et de Finances (D.E.S.C.F).

Aux côtés du Comité Exécutif siègeront également Vincent ARNAUD en tant que Conseiller Spécial du Directeur Général ainsi que Valentine ESCLANGON en tant que Chief of Staff du Directeur Général.



Vincent ARNAUD, 62 ans, a intégré le groupe Barrière en 2021 en tant que Directeur Général Hôtellerie et Restauration.



Vincent ARNAUD évolue dans le secteur de l'hôtellerie de luxe depuis 1984.

En 1989, il intègre le groupe InterContinental où il restera près de 20 ans. Après une dizaine d’années à Paris, il entame en 2000 une carrière internationale.

Rentré en France, il rejoint le Groupe Accor où il est nommé Directeur Général de l'hôtel Scribe Paris Managed by Sofitel (2008- 2014) avec pour mission de repositionner l’établissement. Il prend ensuite la direction générale de l’hôtel Sofitel Paris Le Faubourg *****.

A partir de 2017, il a également occupé la fonction de Régional Vice-Président Sofitel France afin de repositionner et dynamiser la marque Sofitel.



Vincent ARNAUD est auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (SN62- IHEDN).



Valentine ESCLANGON, 27 ans, a intégré le Groupe en 2019 en tant que chef de projet transformation. En lien avec l'écosystème start-up, elle contribue à l’étude et au déploiement de nouveaux produits et services pour les clients et les équipes. En 2020, pendant la crise COVID-19, elle est désignée référente sécurité sanitaire du Groupe et coordonne la mise en place des protocoles et les réouvertures.



En 2021, Valentine ESCLANGON est nommée Responsable Stratégie et Innovation, en charge des nouveaux projets pour les Casinos.



Valentine ESCLANGON est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur (ECE Paris), et d’un Mastère Spécialisé en Management (HEC Paris).

