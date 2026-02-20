TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

Le fonds Elliott dénonce « une décennie d'erreurs stratégiques » et réclame un changement de cap radical


Le fonds Elliott, désormais actionnaire à plus de 10%, a publié la semaine dernière une lettre offensive contre la gouvernance de Norwegian Cruise Line Holdings. Il promet jusqu’à +159% de potentiel boursier en cas de transformation stratégique.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 12:08

Pour le fonds Elliott, détenteur de plus de 10% du capital de Norwegian Cruise Line Holdings, Great Stirrup Cay, l'île privée de NCL aux Bahamas, n'a pas été assez rentabilisée - Photo : NCL
La tension monte chez Norwegian Cruise Line Holdings.

Le fonds Elliott Investment Management a adressé une lettre et une présentation détaillée au conseil d’administration du groupe, le 17 février dernier, appelant à une refonte complète du board et à l’adoption d’un nouveau plan stratégique.

Elliott, qui détient désormais plus de 10% du capital, estime que l’action pourrait atteindre 56 dollars, soit +159% par rapport aux niveaux actuels, si un redressement ambitieux est engagé.

En effet, depuis la sortie de crise sanitaire, l’écart se creuse avec Royal Caribbean Group.

Une sous-performance persistante face à Royal Caribbean

Sur un an, Royal Caribbean progresse d’environ +30%, contre +16% pour Norwegian.

Depuis le début de l’année, l’écart reste marqué (+24% vs +6% environ). Sur cinq ans, Elliott évoque une sous-performance d’environ 400% face à Royal Caribbean.

Dans sa lettre, le fonds parle d’« une décennie d’erreurs stratégiques et d’exécution insuffisante », dénonçant des opportunités de revenus mal exploitées, une discipline de coûts défaillante, des prévisions financières régulièrement manquées, une érosion durable de la confiance des investisseurs.

Elliott cite notamment Great Stirrup Cay, l’île privée de Norwegian aux Bahamas.

Première compagnie à acquérir une île privée, Norwegian n’aurait pas pleinement capitalisé sur cet actif stratégique, alors même que ces destinations exclusives sont devenues un moteur clé de rentabilité pour l’industrie.

Gouvernance : le cœur du débat

L’attaque vise directement le conseil d’administration.

Elliott estime que le board n’a pas rempli sa mission première : choisir le bon leadership.

L’éviction de Harry Sommer au profit de John W. Chidsey, sans expérience opérationnelle dans le secteur des croisières, est considérée comme un mauvais choix.

Le fonds réclame une refonte complète du conseil, l’arrivée d’administrateurs réellement indépendants et expérimentés dans la croisière, une revue de l’équipe dirigeante, un nouveau business plan visant une performance « best-in-class ».

Parmi les noms évoqués dans le débat figure Adam Goldstein, ancien dirigeant du groupe Royal Caribbean.

Elliott se dit prêt à privilégier une solution négociée, mais prévient qu’il pourrait porter le dossier directement devant les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

Les croisières PLEIN CAP de l'automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d'expertise destination !

Grand Tour de Catalogne

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Le workshop Tahiti Et Ses Îles revient à Paris le 10 mars 2026

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Grecotel LUXME Edition : l'all-inclusive nouvelle génération

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

GreenGo signe une année 2025 record

La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

À Lyon, les sites GL events frôlent les 2,5 millions de visiteurs en 2025

