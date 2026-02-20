La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

Le fonds Elliott dénonce « une décennie d'erreurs stratégiques » et réclame un changement de cap radical

Le fonds Elliott, désormais actionnaire à plus de 10%, a publié la semaine dernière une lettre offensive contre la gouvernance de Norwegian Cruise Line Holdings. Il promet jusqu’à +159% de potentiel boursier en cas de transformation stratégique.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 23 Février 2026 à 12:08

