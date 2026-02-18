Tourisme fluvial : au-delà des crues, l’ombre persistante de la sécheresse

Les images frappent toujours. À Paris, la Seine a récemment flirté avec les 3,70 mètres à l’échelle d’Austerlitz. Les quais ont été fermés au public, certains itinéraires adaptés, les ponts surveillés.



Sur les sites des opérateurs fluviaux, les messages se ressemblent : "parcours modifié" , "itinéraire exceptionnel" , "navigation ajustée" . Mais derrière les conséquences visibles et parfois dramatiques pour les riverains, l'impact sur la stuation opérationnelle reste mesurée.



