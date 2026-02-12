Roobens Fils : blogueur, auteur de "Noir et voyager" et fondateur de Dunia Travel

" Concernant la production, cela passe par les salons pros, les rencontres, les workshops et les éductours.



Je travaille avec de nombreux réceptifs africains. Nous collaborons main dans la main. J’ai aussi des contacts avec des hôteliers.



Ainsi, je peux construire une production adaptée à tous les voyageurs, de ceux qui ont des besoins standards jusqu’au haut de gamme, " nous partage sa façon de travailler Roobens Fils.



Et après un premier exercice compliqué, l'équilibre a été atteint dès la deuxième année, pour dégager des bénéfices dès la troisième.



La mise en route commerciale et financière a été plus longue que prévu. En revanche, l'adaptation au secteur a été quasiment immédiate. Il a découvert un secteur avide de nouveaux profils et ouvert aux autres.



" Les gens m'identifient un peu : je suis le mec qui a une agence sur l'Afrique. Plus globalement, le monde du tourisme est vraiment sympa, l'entraide est importante.



C'est un secteur que j'ai appris à apprécier et je pense que si jamais l'aventure de Dunia Travel s'arrête un jour, je resterai dans l'univers du voyage.



En attendant, je suis focalisé sur le développement du site, du SEO et du GEO (le référencement sur les agents IA, ndlr). Et je profite de l'article pour passer un appel : si un éditeur souhaite éditer mon livre, je suis disponible, " rigole Roobens Fils.



Car nous n'en avons pas encore parlé, mais avant de créer son agence, l'entrepreneur a connu un certain succès littéraire suite à sa vie de globe-trotter.



Tout a commencé après l'obtention de son diplôme d'école de commerce. Au lieu de rentrer pleinement dans la vie active, le jeune homme décide alors d'émigrer aux États-Unis pendant un an.



Il fait des petits boulots et travaille six mois à Disney World, où il découvre la vie locale et surtout le monde.