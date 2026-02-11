TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Une nouvelle étape pour le groupe hôtelier


Le groupe hôtelier indépendant Summer Hotels annonce l’ouverture de son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement. Une opération qui doit permettre au premier opérateur hôtelier indépendant des Alpes-Maritimes d’accélérer sa croissance et de renforcer sa stratégie d’acquisitions sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.


Rédigé par le Mercredi 11 Février 2026 à 12:38

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement - Depositphotos.com @lenetssergey
Le groupe hôtelier indépendant Summer Hotels annonce l’ouverture de son capital à un consortium d’investisseurs institutionnels composé de Bpifrance, Sofipaca Groupe Crédit Agricole et BNP Paribas Développement.

Une opération destinée à renforcer ses fonds propres et à soutenir une dynamique d’acquisitions sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fondé en 2004, Summer Hotels possède et exploite aujourd’hui 11 établissements hôteliers classés 3 et 4 étoiles, situés entre Cannes et Menton.

Le groupe revendique un positionnement singulier : chaque hôtel développe sa propre identité tout en respectant des standards de qualité communs.

Le groupe affiche un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros et ambitionne de dépasser les 40 millions d’euros dès 2026, confirmant sa trajectoire de croissance.

Dirigé par un tandem de directeurs généraux, Laurent Rossi et Audrey Denis, aux côtés du président fondateur, le groupe met en avant une stratégie centrée sur l’humain et la satisfaction client, valeurs revendiquées comme piliers de son développement.

Une ouverture du capital pour soutenir une stratégie d’acquisitions

Pour la première fois depuis sa création, Summer Hotels a choisi d’ouvrir son capital à des investisseurs institutionnels régionaux minoritaires, menés par Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme 3, aux côtés de Sofipaca et BNP Paribas Développement.

Cette opération vise à renforcer la structure financière du groupe afin de poursuivre une stratégie active d’acquisitions ciblées et de consolidation sur le marché hôtelier régional.

"L’ouverture du capital constitue un levier structurant pour accélérer notre trajectoire de croissance", expliquent Laurent Rossi et Audrey Denis.

"Elle nous permet de renforcer nos fonds propres pour poursuivre une stratégie de build-up et de création de valeur durable, fondée sur la performance opérationnelle et la capacité de nos équipes à intégrer de nouveaux actifs hôteliers."


Lu 66 fois

Tags : bpifrance, provence alpes cote d'azur
Notez

