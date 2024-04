Bpifrance et la Banque des Territoires lancent la 5e promotion de l'Accélérateur Tourisme & Loisirs

En 2023, le tourisme en France a établi un record en termes de fréquentation et de revenus, avec les recettes du tourisme international estimées à environ 63 milliards d'euros. Cette somme marque une croissance de 9% par rapport à 2022 et de plus de 3% par rapport à l'année pré-pandémique de 2019.



La saison estivale a également enregistré une augmentation de la fréquentation des hébergements touristiques de 3,3% comparée à 2019, grâce notamment au retour des visiteurs internationaux et à l'adaptation des habitudes de voyage des Français, influencées par le télétravail. L'accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est attendu pour booster davantage le secteur.



Le tourisme, qui représente près de 8% du PIB français et soutient environ 2 millions d'emplois directs et indirects, a retrouvé en 2023 sa position de principal secteur d'embauche avec la création de près de 40 000 emplois en un an. Le secteur a également vu une augmentation de 7% dans la création d'entreprises par rapport à 2022, renforçant le réseau des TPE et PME.



Face à ces performances, le gouvernement français vise à maintenir la position du pays comme première destination touristique mondiale et principale cible des investissements étrangers en Europe, tout en aspirant à devenir la première destination touristique durable d'ici 2030.



Malgré les résultats positifs de 2023 et la croissance continue du secteur, le tourisme doit relever plusieurs défis, notamment en matière de durabilité, de digitalisation, d'innovation, d'attractivité et d'adaptation aux nouvelles tendances de voyage. Pour y répondre, une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés est cruciale, ainsi qu'une adaptation constante aux évolutions du marché et aux besoins des voyageurs.